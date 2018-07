World Ducati Week 2018: il programma del raduno dedicato ai ducatisti

Meno di un mese alla decima edizione del World Ducati Week che animerà la Riviera Romagnola e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Dal 20 al 22 luglio saranno migliaia i Ducatisti, provenienti da ogni parte del mondo, a celebrare la passione per le mitiche “Rosse di Borgo Panigale”.

Un concentrato di eventi, feste, parata in moto, spettacoli, concerti e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e Superbike di oggi e di ieri. Un mix perfetto di divertimento, senso di appartenenza alla community, il mondo racing e, su tutto, la forza coinvolgente ed aggregante del marchio: il WDW2018 è pronto a dare spettacolo!

Con una conferenza stampa, tenutasi presso l’Auditorium Ducati, sono stati presentati tutti gli imperdibili appuntamenti di questa decima edizione WDW, sia per quanto riguarda le attività in pista che in Riviera. Nel corso dell’evento, a sorpresa, Andrea Dovizioso ha svelato il Monster 1200 25° Anniversario, una serie limitata dedicata all’iconica naked di Borgo Panigale che, proprio al WDW2018, vedrà festeggiamenti e celebrazioni per questa importante ricorrenza.

Le gare

Nella giornata di venerdì 20 luglio, si aprono le competizioni con la Flat Track Race, un confronto con eliminazione diretta per otto piloti: Andrea Dovizioso, vincitore dell’edizione 2016, Troy Bayliss, Danilo Petrucci, Jack Miller, Michele Pirro e altri ancora si sfideranno in sella a Scrambler ® Flat Track Pro, appositamente preparati in configurazione race.

È in programma per sabato 21 luglio la novità più entusiasmante e adrenalinica di questa decima edizione: “The Race of Champions” , una gara in pista che solo Ducati poteva offrire ai propri appassionati. Dodici piloti Ducati di oggi e di ieri duelleranno sul tracciato del Misano World Circuit in sella alle Panigale V4 S, preparate appositamente in una “limited edition” con configurazione race e bellissime livree dedicate a ogni singolo pilota partecipante. Prove libere, qualifiche e griglia di partenza, con tanto di sorvolo delle “Frecce Tricolori”, per un’esperienza unica che si prospetta già molto combattuta e divertente. Al via piloti del calibro di Dovizioso, Lorenzo, Davies, Melandri, Petrucci, Miller, ma anche Bayliss ed altri ancora, pronti a sfidarsi in pista per conquistare il gradino più alto del podio. Timekeeper ufficiale della “The Race Of Champions” sarà Locman, prestigioso licenziatario di una linea di orologi dedicata a Ducati.

Una moto per celebrare il 25° anniversario del Monster

Prodotto in soli 500 esemplari numerati, il Monster 1200 25° Anniversario si distingue per una livrea tricolore dedicata che caratterizza cupolino, serbatoio e coprisella passeggero, ispirata al Monster S4RS Testastretta Tricolore del 2008. La speciale livrea si abbina alla perfezione con la sella sulla quale è ricamato il logo dei 25 anni. La moto è stata svelata dal portacolori del Ducati Team Andrea Dovizioso e avrà uno spazio importante nel paddock del WDW2018.

Veramente tante le attività previste presso il “Monster Village” allestito nel circuito: mostre, incontri, concorsi di bellezza e di customizzazione, ma anche una speciale targhetta da applicare alla moto, riservata a quanti verranno all’evento in sella al proprio Monster.

Un’esclusiva anteprima mondiale

Solo per il pubblico del WDW2018 sarà presente un’esclusiva “closed room”, all’interno della quale si potrà assistere alla “preview” di una nuova moto Ducati, che sarà esposta in anteprima, per poi essere svelata ufficialmente al pubblico in occasione di EICMA 2018.

La passione è giovane

Oltre ad una speciale tariffa “Rookie” rivolta a tutti i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che possono acquistare il Pass 1 Day a un prezzo speciale, il WDW2018 vede una serie di nuove iniziative dedicate ai giovani, che offrono occasioni uniche per raccontarsi e condividere emozioni ed esperienze, anche sui propri profili digitali. Tra tutte la possibilità di test ride con moto depotenziate.

Il legame con il territorio

Ancora una volta il WDW può contare sulla collaborazione attiva dei Comuni e delle Amministrazioni di tutte le città della Riviera coinvolte. A Misano Adriatico sarà prevista un’area dedicata agli amanti della spiaggia: la WDW Ducati Beach. Inoltre, in piazza Venezia e nella zona pedonale del lungomare, sarà allestito un “Kids Village” con attrazioni per i più piccoli. La Repubblica di San Marino accoglierà la cena ufficiale dei Presidenti dei 266 DOC (Desmo Owners Club) sparsi in tutto il mondo. Giovedì 19 luglio il Comune di Cattolica, in collaborazione con gli operatori della zona portuale, organizzerà nella Sunset Beach Arena un party di benvenuto per tutti i Ducatisti, a partire dalle 18.00. Rimini ospiterà invece la lunga parata di moto che, partendo dal Circuito di Misano, raggiungerà nella serata di venerdì 20 il lungomare, fino ad arrivare al molo. Ad animare la serata una festa Scrambler ® in spiaggia e la classica rustida, ovvero una grigliata a base di pesce. Piazzale Roma a Riccione sarà il palcoscenico per la sera di sabato 21 luglio con la tradizionale presentazione dei Team Ducati MotoGP e SBK. A seguire musica e DJ Set con Linus e Radio Deejay e un concerto finale a sorpresa. Il WDW2018 si inserisce all’interno delle molteplici attività di APT Regione Emilia-Romagna e Ducati per la promozione del marchio Motor Valley. Ultimo, ma certamente non per importanza visto il suo ruolo essenziale, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” che, sin dall’inizio, ha ospitato tutte le edizioni dell’evento.

Partner Ufficiali

Tanti i partner che hanno deciso di partecipare attivamente all’evento. Tra tutti Termignoni, eccellenza italiana, ormai un’istituzione per tutti coloro che vogliono avere il massimo della performance e un “sound” inconfondibile, e Bosch, impegnata con Ducati nello sviluppo di sempre più avanzati sistemi di sicurezza. Così come Pirelli e Shell Advance, da tempo stabilmente al fianco dell’Azienda. Presenti anche altri Official Partner, quali Aruba, Caligoo, Epico, Gruppo Hera, Summertrade, Unipol-Sai oltre a fornitori, partner tecnici e licenziatari Ducati che metteranno a disposizione i loro servizi, prodotti e conoscenze tecniche per rendere ancora più indimenticabile questa edizione dell’evento.

La sostenibilità e l’ambiente

L’attenzione a una gestione sostenibile è un impegno importante per Ducati e per il suo grande raduno, che per la seconda edizione consecutiva ha ricevuto la certificazione ISO 20121 per il sistema di gestione sostenibile degli eventi. Questa certificazione, che si inserisce nella politica di sviluppo sostenibile adottata dall’Azienda bolognese, già titolare della certificazione ISO 14001, garantisce che l’organizzazione del WDW2018 si svolga considerando anche gli aspetti ambientali, sociali ed economici.



Le moto e le persone

Al WDW218 largo spazio sarà lasciato alle moto Ducati, in aree dedicate a ogni modello, con dipendenti e tecnici Ducati a disposizione dei visitatori per qualunque curiosità e domanda.

Con la gamma Multistrada si entra nell’universo del Travel, lunghi viaggi, esplorazione su diversi terreni e divertimento. A raccontare al pubblico le proprie esperienze ci saranno i protagonisti di Dreams Road, il programma che su Rai 1 racconta i viaggi di Emerson e Valeria in giro per il mondo in sella alle Ducati.

Una full immersion nel sound caratterizza invece l’area dedicata alle Superbike Ducati: Panigale V4 e 959 Panigale Corse. Un’esperienza unica per lasciarsi attraversare mente e corpo dall’inconfondibile sinfonia delle moto più performanti di sempre.

Musica dal vivo, live Radio, un volo in mongolfiera per godersi il paddock dall’alto e tante altre divertenti iniziative da scoprire nello Scrambler Village del WDW2018.

Riding Experience

Al WDW2018 sono varie le occasioni offerte ai visitatori per mettersi alla prova su una “Rossa di Borgo Panigale”. La Ducati Riding Academy e gli Scrambler ® Days of Joy saranno infatti presenti con delle “pillole” dei corsi Enduro, Safety e Flat Trak School. Durante i tre giorni sarà inoltre possibile effettuare i test ride della gamma Ducati e Scrambler ® .

DOC (Desmo Owners Club)

Come ogni anno, garanzia di internazionalità e forte spirito di appartenenza alla community è assicurata dai 266 DOC (Desmo Owners Club). Oltre 35.913 soci presenti in 59 paesi in ogni parte del mondo, i DOC sono una componente fondamentale dell’universo Ducati.

Come partecipare al WDW2018

Per chiunque voglia essere parte dei tre giorni di divertimento promessi dal WDW, è ancora possibile acquistare i titoli d’ingresso. Oltre che online sul sito ufficiale Ducati, i biglietti sono disponibili presso la rete dei concessionari Ducati, potendo godere di una tariffa speciale, o rivolgendosi ad uno dei DOC in tutto il mondo. L’acquisto di un Pass 3 Days include la possibilità di partecipare in esclusiva a esperienze uniche, come i test ride della gamma Ducati, un turno in pista con la propria moto o i corsi DRE della Riding Academy Ducati.

L’edizione 2018 del WDW vede anche l’introduzione di alcune interessanti tariffe, come la Rookie rivolta a tutti i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che possono acquistare il Pass 1 Day a un prezzo speciale. Inoltre, per agevolare la partecipazione delle famiglie all’evento, è garantito l’ingresso gratuito per tutti i minori accompagnati fino ai 18 anni, per un massimo di quattro minori per ogni nucleo familiare. Come nelle precedenti edizioni, i partecipanti provenienti da Paesi extra europei accedono al raduno gratuitamente.



Tutte le informazioni sui biglietti, sulle attività e sul programma sono disponibili anche su wdw.ducati.it. Per rimanere costantemente aggiornati con tutte le novità, prima e durante l’evento, è disponibile la nuova WDW App ufficiale del World Ducati Week 2018, che può essere scaricata gratuitamente da Apple Store e Play Store.