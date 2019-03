Misteriosa e senza targa: la supercar del premier cinese Xi Jinping

Nei giorni scorsi l'attenzione dei media si è ampiamente concentrata sulla visita in Italia del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping.

Come avviene per tutte le visite dei capi di stato, gli spostamenti del premier cinese sono stati accompagnati da un enorme dispiegamento di forze e da misure di sicurezza molto stringenti. I più attenti avranno fatto caso anche all'auto blindata sprovvista di targa su cui viaggiava Xi Jinping, cercando di capire di che auto si trattasse.

L'auto in questione è prodotta da Hongqi, un marchio specializzato nella realizzazione di vetture premium di proprietà di FAW-Volkswagen. Il modello, chiamato Hongqi N501 non è in commercio e non è mai stato lanciato ufficialmente, infatti non compare nella lista dei veicoli prodotti da Hongqi. Secondo il portale specializzato carnewschina.com, la N501 ha un utilizzo esclusivamente governativo.

L'auto del presidente cinese è una via di mezzo tra due modelli prodotti dal marchio, Hongqi H7 e Hongqi L5 e verosimilmente è stata realizzata sulla piattaforma dell'Audi A6L (la berlina col passo ancora più lungo della normale A6), realizzata da FAW-Volkswagen, proprietario di Hongqi. Al suo interno la vettura è molto simile alla Hongqi L5S e presenta un touch screen all'estremità superiore del tunnel centrale. Meno informazioni sul motore che dovrebbe essere un 4.0 litri V8 turbo da 402 cavalli, basato su un'unità di Toyota.