Agricoltura: Sadam, al via raccolta offerte per campagna bieticola

Roma, 26 nov. (Labitalia) - Sadam e le associazioni bieticole hanno siglato le linee guida per dare il via alla raccolta delle offerte di coltivazione per la campagna bieticola 2019/2020 per lo stabilimento di San Quirico. Per il 2019 il prezzo target sarà di 41,5 euro/t a 16 gradi di polarizzazione, di cui di parte industriale fino a 24 euro/t a 16 gradi di polarizzazione.

Il prezzo è superiore a quello del 2018 grazie alla valorizzazione delle polpe surpressate da parte delle associazioni bieticole che hanno mantenuto 4 euro/t sul peso netto. Inoltre, fondamentali l’aumento della componente di aiuto accoppiato, stimato in circa 12 euro/t, e l’intervento del Fondo bieticolo nazionale stimato in 1,5 euro/t. L’aumento dell’aiuto accoppiato, da 16 a 22 milioni di euro, particolarmente voluto dagli assessorati Agricoltura di Emilia Romagna e Veneto, permette infatti di mantenere un prezzo della bietola competitivo anche in una situazione in cui il prezzo dello zucchero risulta molto basso come in questo momento.

L'obiettivo di Sadam è mantenere la struttura agricola del comprensorio e quella industriale dello stabilimento che rappresenta il bacino di riferimento per i bieticoltori delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Cremona e Mantova, Lodi, Brescia, oltre a Pavia e Alessandria dell’ex comprensorio di Casei Gerola. Sadam confida in una positiva adesione degli agricoltori alla coltivazione della bietola per la campagna 2019-2020, al fine di conseguire una superficie seminata sufficiente per avviare la produzione.