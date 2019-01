Agroalimentare: 'Gragnano città della pasta' diventa Consorzio di tutela

Napoli, 23 gen. (Labitalia) - La Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019 ha formalmente riconosciuto il Consorzio 'Gragnano Città della Pasta' come Consorzio di tutela. Il Consorzio riunisce 14 produttori che producono ogni giorno 3.500 quintali di pasta Igp, pari a 3 milioni di piatti, con un fatturato totale annuo di 300 milione di euro, e una quota export del 75%. Il boom dei prodotti italiani degli ultimi anni ha visto il Consorzio segnare un +7,2% nel biennio 2016/2017, con un trend positivo continuato anche nel 2018. Dati che mettono oggi Gragnano all’11 posto a valore tra le Dop e le Igp nazionali. “La pubblicazione in Gazzetta che riconosce ufficialmente il Consorzio - ha dichiarato Massimo Menna, presidente del Consorzio - darà nuovo impulso alla nostra attività. Questo importante risultato è un grande stimolo a lavorare sempre di più per la valorizzazione della Pasta di Gragnano e della Città della Pasta sia in Italia che all’estero”.

I 14 soci del Consorzio Gragnano Città della Pasta si ripartiscono tra piccole realtà artigianali e top player del mercato. Uniti nel difendere i valori dell’artigianalità e della tradizione, oggi codificati nel severo disciplinare Igp che protegge una produzione legata a questo luogo fin dal XVI secolo. Solo qui l’impasto della semola di grano duro e l’acqua della falda acquifera locale diventano la Pasta di Gragnano Igp. E da qui sono partite tutte le principali innovazioni dell’industria nazionale a cominciare proprio dalle celebri trafile al bronzo.

La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale conclude il lungo iter percorso dal Consorzio. Nel 2003 la prima unione delle aziende storiche, eredi dei primi pastifici di 500 anni fa, e nel 2013 il conferimento dell’Indicazione geografica protetta. Dopo aver ottenuto il titolo di Consorzio di Promozione nel 2018, i soci avviano l’iter per lo step successivo: la denominazione di 'Tutela'. Funzione, peraltro, non solo già svolta dai produttori vigilando su tutta la filiera, ma anche riconosciuta dallo stesso ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Tanto che nel novembre del 2018 il Csqa Certificazioni ha ottenuto dal Mipaaft l’autorizzazione a esercitare i controlli di conformità, con un incremento sia delle attività ispettive che di verifica della qualità.