Al via 2a edizione Academy Born2Code di Groupama Assicurazioni

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Al via la seconda edizione di Born2Code, l’Academy di Coding di Groupama Assicurazioni finalizzata all’apprendimento della programmazione web & mobile, che vanta partner tecnologici e istituzionali di grande prestigio. La validità dell’Academy, che da quest’anno è patrocinata dalla stessa Ania, trova continuità nel rinnovato sostegno di Softlab, azienda leader in ambito informatico che ha in cura i seminari tematici e di approfondimento, MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo, simbolo di innovazione e cultura e promotore di Hackathon, e Codemotion, piattaforma che supporta la crescita professionale degli sviluppatori mettendo in contatto professionisti It, community tech e aziende, fornitore della didattica.

Il percorso formativo, totalmente gratuito, si rivolge a 15 talenti selezionati fra oltre 150 candidature. La classe, eterogenea per genere (30% donne, 70% uomini), età (dai 18 ai 30 anni) e provenienza (75% Lazio, 13% altre regioni, 13% estero), esalta la diversità e stimola i partecipanti a una sana e profittevole contaminazione in termini di esperienza.

Caratteristica comune dei candidati è la volontà di andare oltre i tradizionali corsi teorici e intraprendere un percorso formativo disruptive con un approccio hands-on, quale quello di Born2Code, strutturato in 11 moduli formativi, con lezioni frontali, laboratori, seminari tematici e 'case' pratici, ai quali potranno lavorare h24 all’interno degli spazi dell’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, dove è ospitata l’Academy.

Ad accogliere i ragazzi durante la loro prima giornata i rappresentanti di Groupama Assicurazioni e dei partner dell’iniziativa. “Le componenti che hanno reso un successo Born2Code - commenta Carla Bellavia, direttore Risorse Umane e Organizzazione Groupama Assicurazioni - lo scorso anno, e che saranno alla base del successo di questa seconda edizione, sono principalmente tre. In primis i contenuti, perché nel corso i ragazzi affrontano degli argomenti con un taglio molto pratico; la seconda componente è legata alla sede in cui si svolge l’Academy, perché stimola e facilita l’apprendimento; e, infine, la collaborazione fra i partecipanti, chiamati a trascorrere tantissimo tempo insieme cosi come avviene negli ambienti di lavoro".

Come sottolinea Giorgia Freddi, direttore Marketing e Comunicazione di Groupama Assicurazioni, “Groupama Assicurazioni è una compagnia che ha al centro valori fondamentali come la prossimità e l’innovazione e questa iniziativa li coniuga perfettamente". "I risultati che abbiamo ottenuto lo scorso anno, sia in termini mediatici ma soprattutto in termini occupazionali, grazie alla concretezza del percorso formativo, hanno superato le migliori aspettative - aggiunge - e sono la conferma della validità della strada intrapresa, che ci auspichiamo di proseguire con nuove edizioni".

“Abbiamo deciso di riconfermare la partecipazione - spiega Enrico Aprico, direttore Marketing e Comunicazione Softlab Spa - perché crediamo tantissimo in questo progetto. Il nostro rapporto con Groupama Assicurazioni dura da molto tempo e noi puntiamo molto sulle nuove leve e nelle nuove professionalità. Non è un caso che lo scorso anno 2 partecipanti del corso abbiano trovato occupazione all’interno della nostra azienda. Questo perché al termine del corso abbiamo riscontrato nei candidati capacità pratiche e non solo teoriche". Chiara Russo, Ceo Codemotion, conclude: “Con l’Academy Born2Code puntiamo a formare professionisti che diventeranno degli sviluppatori front-end developer, una delle figure più richieste oggi sul mercato. È un percorso didattico molto tecnico capace di aggiornare i ragazzi sui trend tecnologici del settore".