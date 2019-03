Al via Date 2019, la 'borsa del turismo' della Repubblica Dominicana

Roma, 21 mar. (Labitalia) - Tutto pronto per Date 2019 (Dominican Annual Tourism Exchange), l'annuale 'borsa del turismo' organizzata dall'associazione degli hotel della Repubblica Dominicana, Asonahores, in programma dal 26 al 28 marzo al BlueMall di Punta Cana. Un evento che riunisce oltre 100 rappresentanti del settore turistico dello stato caraibico, tra cui le principali catene alberghiere nazionali e internazionali e tour operator che partecipano con oltre 500 delegati.

Date, infatti, è nata proprio per offrire l'opportunità di un momento di incontro organizzato e di scambio commerciale e professionale in cui buyer internazionali, tour operator, gruppi 'incentive', compagnie aeree e operatori charter possono incontrarsi e concludere affari con i principali referenti dell'industria turistica dominicana. Obiettivo dell'associazione Asonahores, infatti, è quello di rappresentare gli attori del settore turistico, promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica della Repubblica Dominicana.

Una destinazione, la Repubblica Dominicana, che ha molto da offrire. Il viaggiatore che visita l’isola, infatti, può scegliere tra numerose esperienze e attività. Chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna della natura potrà decidere di visitare luoghi ancora incontaminati soggiornando in ranchos o cabanas e optare tra numerose attività sportive quali torrentismo, zipline, canyoning, diving, surf, etc; gli amanti della cultura potranno fare un salto nella storia con un tour nella città coloniale di Santo Domingo o a Puerto Plata, dall’anima vittoriana, e anche immergersi nell’anima musicale dell’isola, dove il merengue è patrimonio immateriale dell’Unesco; o ancora un tour gastronomico per testare il mix di sapori che affonda le radici in differenti culture. Di grande rilievo l’offerta lusso per vivere esperienze uniche nell’isola, non solo soggiornando in resort di altissimo profilo dotati di ogni comfort e di servizi esclusivi, ma vivendo anche esperienze autentiche nella capitale, la città di Santo Domingo, visitando ristoranti gourmet e locali alla moda.