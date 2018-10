Al via Gold/Italy ad Arezzo, in mostra settore orafo gioielliero

Arezzo, 17 ott. (Labitalia) - Oreficeria, argenteria, semilavorati, pietre, componentistica, tutto rigorosamente made in Italy saranno in mostra a Gold/Italy, la manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa made in Italy, organizzata ad Arezzo da Italian Exhibition Group Spa (Ieg), dal 20 al 22 ottobre. In vetrina brand selezionati, di aziende provenienti da tutti i distretti orafi italiani: con Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano. Saranno presenti buyer provenienti da tutti i principali mercati di riferimento ospitati e proposti agli espositori per favorire un dialogo proficuo e costante, in tre aree espositive speciali dedicate al Cash and Carry, al Fashion Jewellery e al Bijoux e Jewellery/Tech.

Gold/Italy offre, infatti, ai buyer la possibilità di acquistare direttamente dai produttori il miglior made in Italy, personalizzando le collezioni e creando linee proprie ed esclusive con una forte componente di design e di alta tecnologia tipicamente ed esclusivamente italiane. Gli espositori, invece, trovano a Gold/Italy un’opportunità di incontro con la propria clientela e di creazione di nuovi contatti con grossisti, catene di negozi, dettaglianti, network televisivi e piattaforme on line per la vendita dei propri prodotti nei canali più mirati e qualificati nel mondo.

Il sistema di matching di domanda e offerta ideato da Ieg consente, infatti, di profilare i buyer in base ai criteri che ne delineino gli interessi merceologici e le caratteristiche distributive. In questo modo, gli espositori arrivano in fiera con un calendario di incontri utili già fissato riuscendo a ottimizzare il tempo e la presenza di risorse impegnate allo stand, mentre i buyer possono gestire tutti gli incontri utili a pianificare la stagione per loro più importante dell’anno: quella in prossimità del Natale.

Gold/Italy sta ricevendo l’adesione di molti protagonisti del settore ed è convinta della validità del nuovo format dell’appuntamento Cristina Squarcialupi, vicepresidente di Unoaerre: “Il nuovo format basato su un'agenda web condivisa tra clienti e fornitori è indubbiamente un adeguamento tecnologico necessario e apprezzabile per un settore tendenzialmente old style. Quello che auspichiamo è che tutti gli operatori ne facciano un virtuoso utilizzo, in modo particolare i nuovi clienti provenienti da mercati meno tradizionali".

"I mercati esteri - spiega - rappresentano il volano essenziale e imprescindibile per generare i volumi di cui i nostri distretti orafi hanno bisogno: solo con il confronto competitivo possiamo migliorare i nostri prodotti e processi industriali. D'altro canto, notiamo la continua stagnazione del mercato interno che dovrebbe essere la base stabile per una proficua e lungimirante internazionalizzazione".

Altrettanto positiva è la visione di Fedora Artuso, amministratore and Managing Director di Richline Italy Srl: “L’internazionalizzazione è importantissima per un’azienda produttrice italiana. Le nuove tendenze culturali hanno diminuito moltissimo la domanda di oreficeria nel mercato locale, quindi rivolgersi all’estero è da anni diventato un’alternativa importante. Il made In Italy ha ancora molto valore. È un plus che noi italiani dobbiamo valorizzare. Il 'bello e il ben fatto', l’arte dei grandi artisti della storia è attorno a noi e ci influenza fin da piccoli. Lo trasmettiamo nei nostri prodotti e questo viene apprezzato. Non si deve sottovalutare, però, la complessità e l’investimento che un’azienda deve fare per rivolgersi direttamente ai mercati esteri. Bisogna avere preparazione all’export e investire molto”.

“Gold Italy - continua Artuso - è sicuramente uno strumento che può aiutare a promuovere il proprio prodotto, il luogo dove fare incontrare offerta e domanda e dare la possibilità a qualsiasi azienda di mettersi in vetrina, di contattare e farsi conoscere anche dal buyer più improbabile. Da questa edizione, tra l’altro, è presente questo nuovo strumento di incontro sul web, un modo moderno, al passo con i tempi per vedere chi è in fiera e proporsi. Il mezzo sembra molto valido. Molto orientato a fare sì che la fiera venga iniziata già con appuntamenti in agenda".

Il nuovo format di Gold/Italy 2018, che si va ad affiancare a quello tradizionale e di successo che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, scommette, infatti, sulla digitalizzazione e mette a disposizione del settore una piattaforma on line all’interno della quale le aziende selezionano i buyer delle realtà più adatte per tipologia, target e dimensioni, alle proprie esigenze distributive. L’accesso consente alle aziende di fissare fino a 12 appuntamenti ciascuna per conoscersi, scambiarsi le prime informazioni e anticipare i contenuti degli incontri in modo da arrivare in fiera con un calendario di appuntamenti già fissati riuscendo a ottimizzare il tempo e la presenza di risorse impegnate allo stand mentre.

Il forte impulso innovativo della proposta agli espositori si affianca comunque al modello tradizionale e consolidato dell’appuntamento all’interno del quartiere fieristico aretino che, come di consueto, si conferma un momento atteso e qualificato per tutto il settore. E, come da tradizione, non mancherà l’accoglienza della città a espositori e operatori con una Gold-Night piena di boutique aperte ed eventi nel centro storico di Arezzo.