Alimenti: Consorzio Mozzarella Bufala Campana Dop in Olanda a confronto su frodi

Roma, 21 mar. (Labitalia) - Oggi e domani il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop è a L’Aja, in Olanda. In occasione del seminario di formazione promosso dall’Europol (l’Agenzia per la lotta al crimine nell’Unione europea) il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, sarà a confronto con gli '007' europei sulle frodi alimentari e nella sua relazione illustrerà l’esperienza dell’organismo di tutela sui principali casi segnalati in Europa, dal Belgio alla Germania fino in Spagna, ai danni della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L’evento europeo di quest’anno è incentrato su latte e prodotti caseari, uova e miele, compresi quelli biologici e si articola in una sessione, in programma oggi, con il settore privato del latte, seguita da una discussione su possibili casi operativi con le autorità coinvolte.

Lo scopo principale del workshop è quello di rafforzare il già compatto gruppo di lavoro Opson, composto da rappresentanti delle forze di polizia e delle agenzie alimentari dei vari paesi dell’Ue, da diverse grandi aziende operanti nel settore, nonché da organizzazioni internazionali. La presenza del Consorzio di Tutela viene definita dagli organizzatori “un valore aggiunto nella lotta contro la frode alimentare, attraverso una migliore conoscenza dei prodotti e le possibili critiche riscontrate”.

“Il sistema di tracciabilità nazionale ha generato numerosi risvolti positivi sulla filiera bufalina ed è all’avanguardia in Europa. L’attività di vigilanza è la priorità per il nostro Consorzio e questi confronti internazionali ci garantiscono una maggiore presenza su tutto il territorio europeo. Come obiettivo per questa due giorni auspichiamo sempre maggiore impegno sulla trasparenza, anche a livello comunitario”, dichiara il direttore Saccani.