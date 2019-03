Alimenti: corso Odg Campania e Consorzio Mozzarella Dop su cibo e informazione

Caserta, 7 mar. (Labitalia) - 'Cibo e informazione, la sfida della qualità' è il titolo del corso di formazione promosso dall’Ordine dei giornalisti della Campania con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. L’incontro si terrà il 12 marzo, alle ore 9,30, nella sede del Consorzio, all’interno delle Reali Cavallerizze della Reggia di Caserta (ingresso da via Gasparri, 1), rientra nel programma di formazione dei giornalisti e vale 4 crediti per il triennio 2017-2019. Gli operatori dell’informazione che intendono partecipare possono iscriversi fino al 10 marzo sulla piattaforma Sigef. Quanto è decisiva la corretta informazione, in particolare nel racconto del food? Quale futuro attende il giornalismo enogastronomico nell’era dei social? Come creare un’adeguata cultura del cibo per chi è chiamato a scriverne? Sono i principali interrogativi intorno a cui ruoterà la giornata.

Relatori sul tema saranno: Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Pier Maria Saccani, direttore Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop; Denis Pantini, direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma; Vincenzo Carrozzino, del ministero delle Politiche agricole; Massimiliano Borgia, direttore del Festival del giornalismo alimentare, che si è appena concluso a Torino. La relazione di Saccani affronterà il tema del made in Italy a tavola, cercando di rispondere alla domanda chiave: da dove viene quello che mangiamo? Al ricercatore Denis Pantini il compito di analizzare gli scenari evolutivi e prospettive di crescita per i prodotti agroalimentari italiani di qualità. Infine Massimiliano Borgia, direttore Festival del giornalismo alimentare di Torino, traccerà la strada per il domani, delineando il futuro dell’informazione del food tra deontologia e social media.

“Qualità - commenta il direttore del Consorzio di Tutela Saccani - è la parola che meglio descrive l’impegno e gli obiettivi del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop in questo nuovo anno. Oggi abbiamo un pubblico di consumatori sempre più partecipe e preparato. I cittadini chiedono, da un lato, un’informazione alimentare di qualità e, dall’altro, invocano prodotti di qualità. È questa la sfida che sta sotto i riflettori e coinvolge tutti. Pertanto, una giornata di lavoro su questo tema è molto significativa e ringraziamo l’Ordine dei giornalisti per averla organizzata nella nostra sede, che vuole essere sempre più luogo di confronto e di cultura”.