Alimenti: Unes e Myfoody promuovono la spesa sostenibile

Roma, 4 feb. (Labitalia) - In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Unes e MyFoody rinnovano il loro impegno verso la sostenibilità, realizzando un video per promuovere uno stile di vita più consapevole. Lotta al 'food waste' e rispetto per l’ambiente sono i pilastri su cui si basa la collaborazione tra Unes e MyFoody grazie a cui è possibile acquistare, in 26 punti vendita del gruppo, prodotti in scadenza a un prezzo vantaggioso. La partnership punta a ridurre lo spreco alimentare consentendo, allo stesso tempo, un notevole risparmio economico per i consumatori.

“In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, abbiamo deciso di realizzare, insieme a MyFoody, un video - ha dichiarato Alessandro Barchetti, direttore Marketing & Comunicazione di Unes - che illustra tutto il nostro impegno verso uno stile di vita più sostenibile. Grazie a questa partnership, nata sotto il segno dell’amore per il cibo e per l’ambiente, contribuiamo giorno dopo giorno a ridurre gli sprechi alimentari, utilizzando la tecnologia per promuovere una spesa più consapevole e un atteggiamento più green”.

“Lavorare con un'azienda - ha commentato Francesco Giberti, Founder & Ceo di MyFoody - come Unes, che ha dimostrato nel tempo di concepire la sostenibilità ambientale come elemento strategico e caratterizzante della propria proposizione di valore verso il cliente finale, è un vero piacere. L'attenzione e l'interesse che ho da subito riscontrato nella lotta contro lo spreco alimentare e l'apertura verso i processi di innovazione hanno fatto sì che la partnership tra di noi risultasse naturale e vincente. Il nostro obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dei consumatori finali sul tema, stimolandoli a entrare in contatto con l’insegna e, al contempo, coadiuvare Unes nel processo di trasmissione dei propri valori a un target di utenti giovane e sempre più sensibile a questi argomenti, che rappresentano la caratteristica principale della nostra community”.

La sostenibilità è uno dei valori fondamentali di Unes che, da molti anni, promuove un’esperienza di acquisto più consapevole per i propri consumatori, insieme a molte iniziative volte al rispetto e alla tutela dell’ambiente. In numerosi punti vendita, ad esempio, sono stati installati impianti che permettono di recuperare il calore dei banchi frigoriferi per il riscaldamento del negozio, evitando totalmente l’utilizzo di gas metano e riducendo le emissioni di CO2. Prima che diventasse obbligo di legge, Unes ha introdotto l’uso di borse in Tnt riutilizzabili e di sacchetti interamente biodegradabili e compostabili.

Presso gli store del gruppo è possibile acquistare confezioni d’acqua minerale a marchio Unes che, senza il tradizionale imballo in plastica, permettono di risparmiare ogni anno più di 480 camion di plastica da smaltire. Inoltre, i clienti Unes hanno a disposizione, in numerosi punti vendita, macchine compattatrici per il riciclo delle bottiglie in plastica: per ogni bottiglia consegnata viene restituito un centesimo da scontare subito sulla spesa. Con la nuova linea Green Oasis Casa, prodotti ecosostenibili e consigliati da Legambiente per la cura della casa e del bucato, Unes dà nuova vita alla plastica poiché tutti i packaging sono realizzati con Pet riciclato.

Infine, U2 Supermercato non stampa né distribuisce volantini promozionali e non ha un programma di fidelizzazione con tessere a punti o simili, contribuendo così a un minor impatto ambientale e a una spesa più consapevole.