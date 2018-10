Alitalia: Primanni (Excellence Consulting), polo con Fs nostra proposta

Roma, 16 ott. (Labitalia) - Maurizio Primanni, ceo della società Excellence Consulting, ricorda che la proposta del governo di un polo del trasporto multivettore Alitalia-Trenitalia fu già studiata l’anno scorso dalla Excellence Consulting, e proposta in un'intervista a Labitalia.

"Ci tengo a ricordarlo -spiega Primanni- perché in Excellence ci siamo interrogati a lungo su quale potesse essere una via veloce e con solido razionale strategico per rilanciare le sorti di Alitalia e la individuammo nello sviluppo di un polo del trasporto multivettore tra Alitalia e Trenitalia. L’operazione ancora oggi ha una sano razionale strategico, ma dovrà essere accuratamente pianificata e realizzata solo se si potrà raggiungere l’obiettivo di piena sostenibilità economica del nuovo polo fin dal primo anno di attività".