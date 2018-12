Roma, 20 dic. (Labitalia) - Anche il percorso di Babbo Natale diventa tracciabile, e in tempo reale. Da sempre, i bambini di tutto il mondo aspettano con ansia l'arrivo di Babbo Natale, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. E quest'anno i più curiosi potranno seguire il suo viaggio attorno al globo in tempo reale grazie a Verizon, il maggiore provider di servizi di telecomunicazioni per il governo federale degli Stati Uniti. Verizon, anche quest’anno, collabora con il Comando di difesa aerospaziale per il Nord-America (Norad) e il team dedicato Norad Tracks Santa.

Il programma Norad Santa Tracking ha avuto inizio nel 1955, a causa di un errore di stampa in una pubblicità, che esortava i bambini a chiamare il Comando, anziché la linea dedicata istituita da un'attività commerciale per gestire le richieste a Babbo Natale; un colonnello rispose al telefono e decise di stare al gioco, incaricando il proprio staff di rispondere a tutte le domande dei bambini.

Anche quest'anno, Verizon mette a disposizione un numero verde e strumenti per la gestione delle chiamate, nonché la rete wireless 4G Lte, per aiutare i volontari a rispondere alle chiamate del centralino e alle e-mail, gestire le applicazioni e tracciare i progressi dell'itinerario di Babbo Natale. “Quando è il compleanno di Babbo Natale?”, “Sei un elfo di Babbo Natale?”, “Come fa Babbo Natale ad entrare in casa?”: queste sono alcune delle domande più curiose alle quali cercano di dare risposta i tanti operatori del Norad ogni 24 dicembre. E’ possibile entrare in contatto con il team Norad Tracks Santa tramite diversi strumenti: telefono, e-mail, canali social, app per smartphone e, infine, sito Internet dedicato, disponibile anche in lingua italiana (noradsanta.org).