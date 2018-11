Animali: apre a Roma BravoCookies, pasticceria artigianale per cani

Roma, 23 nov. (Labitalia) - Apre a Roma BravoCookies, pasticceria artigianale per cani. BravoCookies rivisita la migliore tradizione della pasticceria italiana, francese e americana in 'chiave canina', tutto rigorosamente senza zucchero e con ingredienti sani e biologici. Un modo sicuro per offrire ai propri animali uno snack genuino di cui si conosce esattamente la provenienza e si garantisce l’artigianalità della realizzazione. Un laboratorio a vista nel cuore di Monteverde Vecchio, a due passi da Porta San Pancrazio, in cui Valentina prepara biscotti per ogni esigenza alimentare e si sbizzarrisce nella produzione: dai cannoli siciliani alle pastiere, per poi passare a Muffin, pupcake e macaron, una gamma di dolci per viziare un po’ i propri cani, con la sicurezza di non farli stare male.

Proprio per questa ragione, tutti i prodotti BravoCookies sono realizzati con ingredienti bio e naturali, farine prive di glutine e integrali, tanta frutta e verdura, carne pesce e formaggio, senza zucchero burro e conservanti artificiali Le torte, dalle forme più simpatiche, sono ripiene solo d'ingredienti freschi come carni bianche, pesce, prosciutto o frutta. Mentre le decorazioni sui pupcakes e sui biscotti sono a base di tapioca e formaggi senza lattosio.

Ad ogni cane il suo biscotto, infatti, ci sono diverse grandezze di dolci che si adattino a ogni taglia, dai bon bon per i più piccoli alle torte maxi a forma di osso. BravoCookies offre inoltre una gamma completa di carne e pesce essiccato naturalmente, 100% monoproteico e naturale ed una sola linea di crocchette pressate a freddo, al salmone e all’agnello realizzate in Germania con lavorazione naturale. Inaugurazione venerdì 30 novembre, dalle 16, con aperitivo a 4 e 2 zampe a via Fonteiana 16.