Appalti: Carpinello (UnionSoa), 'per Soa fiducia da istituzioni e clienti'

Roma, 12 giu. (Labitalia) - "Per la prima volta abbiamo voluto fare questo report proprio per far conoscere ai più cosa sono le società organismo di attestazione, la loro funzione. In questi 19 anni di attività ci siamo conquistati la fiducia, sia da parte delle istituzioni, che da parte delle imprese clienti". Così con Adnkronos/Labitalia Tiziana Carpinello, presidente UnionSoa, l’Associazione nazionale società organismi di attestazione, è intervenuta a margine della presentazione a Roma del report 'Utili al Paese', commissionato da UnionSoa a Quorum.

"Abbiamo commissionato questo sondaggio -ha continuato- perché volevamo capire il mondo delle imprese e degli stakeholder cosa pensa delle società organismo di attestazione dopo quasi 19 anni di attività. E il sondaggio ha messo in luce molti lati positivi del nostro lavoro. E soprattutto abbiamo visto un parco delle imprese orientato verso una nuova efficienza con ad esempio il fascicolo virtuale che noi stiamo ormai proponendo da tempo a servizio delle istituzioni, dell'autorità che ci vigila e delle stesse imprese".