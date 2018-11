Artigianato: con 'Artigiano in Fiera' un ponte con l’Africa

Milano, 27 nov. (Labitalia) - Prenderà il via sabato 1° dicembre la ventitreesima edizione di 'Artigiano in Fiera': a Fieramilano (Rho-Pero), per nove giorni, oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una superficie espositiva di 340mila metri quadrati. L’inaugurazione della rassegna promossa da Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa si terrà lo stesso giorno alle ore 12 all’interno dell’area eventi Africa (padiglione 5).

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di 'Artigiano in Fiera', Antonio Intiglietta, l’amministratore delegato di Fieramilano, Fabrizio Curci, il presidente del Comitato direttivo di 'Artigiano in Fiera', Maria Teresa Azzola, il ministro della Solidarietà sociale dell’Egitto, Ghada Wali, il segretario generale della Federazione degli artigiani della Tunisia, Hichem Houidhek, la promotrice di Ferronerie d’Art (impresa e comunità del Madagascar), Violette Ralalaseheno, il direttore generale di E4Impact Foundation, Frank Cinque, e, in rappresentanza degli enti di formazione, Stefano Salina.

Con l’evento inaugurale 'Artigiano in Fiera' intende promuovere - attraverso un’intesa con Egitto, Tunisia e Madagascar - l’inizio di una nuova forma di cooperazione volta a sviluppare: una rete tra imprese artigiane italiane e africane, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e al tema dell’innovazione; una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori della formazione professionale con il coinvolgimento di importanti enti italiani (Formaper - Azienda speciale della formazione della Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi, Galdus - Cooperativa sociale per l’istruzione la formazione e il lavoro, Capac - Politecnico del commercio e del turismo, Energheia - impresa sociale, Afol metropolitana); collaborazioni, a livello universitario, tese alla formazione manageriale e imprenditoriale a sostegno delle start-up d’impresa, con il supporto di E4impact.