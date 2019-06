Assolavoro, oltre 26mila opportunità in arrivo con l'estate

Roma, 7 giu. (Labitalia) - Sono oltre 26mila le opportunità lavorative in arrivo con l’estate 2019. A dirlo è Assolavoro, l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro (Apl). Trasporti, turismo, grande distribuzione e cura della persona sono tra i settori che offrono maggiori occasioni. È quanto emerge dalla rilevazione effettuata da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro.

Hostess e addetti all’accoglienza, animatori per villaggi turistici, scenografi, ballerini e tecnici audiovideo sono tra le figure più richieste nel turismo assieme a responsabili villaggi vacanze, istruttori subacquei, skipper e caddy master per golf club. In porti e aeroporti crescono le opportunità per personale anche di terra. Molto gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera: tra le più gettonate, oltre all’inglese, risultano il russo, il cinese e l’arabo.

Cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, pasticceri, sommelier e personale di sala anche alla prima esperienza sono tra le professionalità più cercate nel settore ristorazione. Nella grande distribuzione si aprono occasioni per banconisti, specie per taglio carni e reparto freschi, addetti alle casse, magazzinieri e addetti alla security.

Sotto la voce 'cura della persona' le opportunità riguardano infermieri, badanti e personale socio-sanitario, ma anche estetisti, parrucchieri, massaggiatori e personal trainer (yoga, pilates, gyrotonic tra le discipline più in voga). Anche durante il periodo estivo, inoltre, aumenta la richiesta di figure professionali legate alla promozione attraverso i canali digitali, che conoscano bene le piattaforme, sappiano analizzare dati e tendenze e siano capaci di accompagnare le strutture ricettive e della ristorazione in attività di comunicazione finalizzate.

Le figure professionali cercate dalle agenzie per il lavoro sono inquadrate con contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con diritti, tutele e retribuzione tipiche del lavoro dipendente. La durata dei contratti per queste specifiche opportunità è solitamente legata a quella della stagione estiva. Rappresentano un'occasione per i più giovani di fare le prime esperienze concrete di lavoro e per chi è più adulto per cercare nuove occasioni e migliorare la propria condizione occupazionale.

La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi nazionali per le singole professionalità, le competenze sono naturalmente legate alle singole occasioni, in generale tuttavia è richiesta disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team, conoscenza di lingue straniere (inglese, cinese, russo, arabo su tutte). Per candidarsi basta consultare i siti delle principali agenzie oppure rivolgersi a una delle 2.500 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.