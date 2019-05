Auto: con 'Officina X.0' il servizio di assistenza è digitale

Milano, 23 mag. (Labitalia) - Meneghini & Associati, società di comunicazione di Vicenza, ha realizzato per Autopromotec 2019, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, il progetto 'Officina X.0', sviluppato in collaborazione con Accenture. Al padiglione 36 allo stand B80 del quartiere fieristico di Bologna, fino a domenica 26 maggio, i visitatori - dalle 9 fino alle 17,30 durante tutti i giorni della manifestazione fieristica - hanno l’opportunità di partecipare a un’esperienza immersiva dell’Officina X.0 con proiezioni della durata di circa 20 minuti, cadenzate ogni 30 minuti. Il progetto X.0 rientra nell'ambito delle iniziative che Autopromotec ha messo a punto per essere sempre più riferimento e guida autorevoli nello sviluppo del settore, mettendo a fuoco espositori le tendenze e le evoluzioni che investono il mercato in termini di tecnologie e connettività.

Le officine e il mondo dei servizi di riparazione si stanno adeguando a una mobilità sempre più connessa e digitalizzata: le vetture sono collegate in rete e vivono in un ecosistema digitale che permette un flusso continuo di dati e informazioni, sollecitati da tutti i diversi componenti del veicolo. Allo stesso modo, le attrezzature, anch’esse connesse, produrranno dati che, integrati con quelli del veicolo stesso, andranno a creare un più completo quadro generale della vettura; una 'cartella clinica' dell’auto continuamente aggiornata in real time, attraverso il dialogo tra le apparecchiature dell’officina.

Il progetto 'Officina X.0' intende valorizzare il ruolo della digitalizzazione e della connettività negli interventi di riparazione, per un servizio sempre più completo, implementato ed efficiente grazie all’avvento di nuove tecnologie, strumenti, ma soprattutto dell’Internet of Things. I vantaggi? Un reale aumento della produttività, grazie all’ottimizzazione del processo di intervento e delle risorse, attraverso una più efficiente distribuzione del lavoro, ma anche la tracciabilità dell’intervento, la qualificazione della propria Officina, per un servizio migliore e una migliore relazione con il cliente.