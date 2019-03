Avedisco, per aziende vendita diretta 10% fatturato da cosmesi

Bologna, 18 mar. (Labitalia) - I grandi risultati ottenuti da Cosmoprof 2019 confermano la cosmesi un settore di successo sia nel canale delle vendite tradizionali sia nella vendita diretta: lo attestano gli 11,2 miliardi di fatturato totali registrati da Cosmetica Italia nel 2018. E Avedisco, Associazione vendite dirette e servizio consumatori, rileva che il 10% del fatturato totale delle proprie aziende deriva dalla cosmesi per un totale di quasi 70 milioni di euro; la vendita diretta ancora una volta si dimostra un canale di distribuzione vincente anche per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti di bellezza. Dimostrazioni personalizzate, consulenza sui prodotti e qualità dei servizi rappresentano gli elementi di forza distintivi rispetto alle modalità di vendita tradizionali.

Un risultato positivo che si ripercuote anche sull’occupazione: nel 2018, le 20 aziende associate che operano nel comparto hanno dato lavoro a quasi 188mila incaricate. Professionalità, attenzione, conoscenza del prodotto sono caratteristiche che rendono le incaricate un vero e proprio punto di riferimento per le clienti, con le quali instaurano una relazione diretta, duratura e di qualità. “Le nostre incaricate alle vendite sono le protagoniste di un comparto di successo - dichiara Giovanni Paolino, presidente Avedisco - e questo vale ancor di più in un settore dove la consulenza è fondamentale. Le nostre professioniste effettuano dimostrazioni personalizzate e propongono i prodotti più adeguati in base alle esigenze di ogni tipo di cliente”.

Tra le aziende associate Avedisco è stata presente a Cosmoprof 2019 anche Forever Living Products, azienda americana fondata nel 1978 a Scottsdale, in Arizona, leader mondiale nella coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti a base di Aloe Vera. Dei 160 Paesi in cui è presente Forever Living, l’Italia è al 7° posto per fatturato. "Questa fiera - spiega Giancarlo Negri, ad di Forever Living - è stata una grande occasione per noi, per farci conoscere al grande pubblico. Dal 2005 siamo sempre presenti a Cosmoprof e a molte altre fiere internazionali e quest’anno abbiamo portato qui a Bologna la nostra nuova Aloe con packaging in tetrapak completamente nuovo e riciclabile al 100%".