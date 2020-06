Axa Italia, test sierologici gratuiti per i dipendenti e supporto psicologico

Milano, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Preservare la salute dei colleghi è stata fin da subito la priorità assoluta per Axa Italia e ora in questa nuova normalità vogliamo continuare con lo stesso spirito. Per questa ragione continuiamo ad impegnarci in iniziative concrete di protezione, come ad esempio la possibilità di effettuare gratuitamente su base volontaria i migliori test sierologici e l’estensione dello smart working come norma fino al 15 settembre". Lo ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del gruppo assicurativo Axa Italia.

Inoltre, "per rendere la vita più facile ai dipendenti al momento del rientro offriremo agevolazioni per servizi di assistenza domestica, sessioni di rilassamento fisico e mentale per gestire l’eventuale ansia e abbonamenti di bici condivise, perché vogliamo che Axa sia la casa fuori dalla casa".

In prima linea, con una serie di misure tempestive messe in campo a tutela delle proprie persone all’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, Axa Italia è già al lavoro sulla Fase 3 con nuove iniziative che mettono ancora al centro la salute e il benessere psicofisico delle persone e servizi innovativi per gestire al meglio il rientro in azienda.

Tra i primi ad aver esteso lo smart working, il gruppo ha scelto di prolungare questa modalità almeno fino al 15 settembre, consentendo nel frattempo la riorganizzazione della vita familiare e lavori di adeguamento delle sedi, così da garantire il distanziamento attraverso una nuova disposizione degli spazi. La tutela della salute continua ad essere la priorità: per questo il Gruppo Axa Italia annuncia l’introduzione su base volontaria per tutti i circa 1800 dipendenti, di test sierologici tra i più attendibili e qualificati presenti sul mercato, grazie alla collaborazione con Cidimu, partner di prestigio e all’avanguardia in Italia in tecnologia e qualità del servizio, facendo leva sul centro diagnostico Crp-Axa e sulle strutture convenzionate SynLab. L’opportunità riguarda anche i famigliari eventualmente inclusi nella copertura sanitaria dei dipendenti.

Inoltre in questa fase di lavoro da remoto, sia i dipendenti che gli agenti Axa possono continuare ad usufruire di uno sportello di counselling virtuale con esperti psicologi e di formazione a distanza con oltre 15.000 corsi gratuiti, lezioni di yoga e corsi di mindfulness. Da settembre, inoltre, per facilitare la vita a casa e in ufficio, sono previste nuove iniziative: sessioni di rilassamento fisico e mentale alla scrivania per gestire l’eventuale stress e l’ampliamento della scelta di servizi welfare, in ottica di fornire un sostegno anche pratico alle famiglie.

La sicurezza e la vicinanza passano anche attraverso dispositivi digitali per la gestione dei flussi in ingresso in ufficio e accordi con società di bike sharing per favorire la mobilità sostenibile e la riduzione dell’uso dei mezzi pubblici.