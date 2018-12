Boeri: "Inps cruciale per Paese, ha contribuito a crescita"

Roma, 14 dic. (Labitalia) - "E' un grande orgoglio per noi celebrare questo evento. L'Inps in tutti questi anni è stata un'istituzione cruciale nella storia di questo Paese, ha contribuito alla sua crescita, a tenere insieme, anche in anni recenti e molto difficili della grande crisi, il tessuto economico e sociale del Paese. E quindi siamo molto contenti far parte di questa realtà". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in occasione della giornata conclusiva delle celebrazioni per i 120 anni dell'Istituto a Roma.

E Boeri ha ricordato anche l'importanza della convenzione siglata proprio oggi con il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, sulla videosorveglianza nelle sedi dell'Istituto. "Noi siamo - ha spiegato - in alcuni casi, in realtà difficili, l'avamposto dello Stato. In realtà come Scampia, a parte Polizia e Carabinieri, quello dell'Inps è l'unico ufficio pubblico e quindi i nostri dipendenti si trovano ad operare in realtà molto difficili con problemi anche di sicurezza".

"Non a caso - ha concluso - noi oggi abbiamo voluto anche siglare questa convenzione, siamo grati al prefetto Gabrielli per essere intervenuto, per tutelare la sicurezza non solo dei nostri dipendenti ma anche delle persone che vengono presso le nostre sedi".