Bologna: Randstad partner progetto Desi per orientamento studenti

Milano, 28 mag. (Labitalia) - Si è da poco concluso il primo ciclo di incontri di orientamento erogato da Randstad, leader mondiale nei servizi Hr, dedicato a 25 ragazzi dell'Istituto 'Belluzzi Fioravanti' di Bologna. L’attività di Randstad, partner ufficiale per le risorse umane di Ducati Motor Holding, si colloca all'interno dell'ampia cornice del percorso Desi-Dual Education System Italy, nato nel 2014 e fiore all’occhiello della casa motociclistica italiana. Giunto oramai alla sua terza edizione, il progetto Desi si prefigge lo scopo di far acquisire agli studenti coinvolti, grazie a un percorso potenziato di alternanza scuola e lavoro, competenze tecnico-professionali altamente qualificate e innovative contestualmente al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione professionale.

La divisione Education di Randstad è intervenuta nel progetto Desi con attività volte a supportare gli studenti nel delicato e strategico passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro. Attraverso moduli di orientamento al mercato del lavoro e di orientamento attitudinale, gli esperti di Randstad hanno iniziato un percorso per sviluppare le conoscenze di carattere generale sul mondo del lavoro che, in parallelo alle competenze tecniche acquisite nel corso dei due anni di alternanza, arricchisce l'esperienza scolastica e rafforza il profilo professionale degli studenti.

“Con Ducati condividiamo l’attenzione verso la formazione dei giovani - afferma Fabio Costantini, Chief Operating Officer di Randstad Hr Solutions - e, grazie alla nostra divisione Education, intendiamo assumere un ruolo chiave nella filiera istruzione-formazione-lavoro per affrontare in modo proattivo la talent scarcity. Il nostro ruolo e il nostro lavoro di orientamento all’interno del Progetto Desi è un tassello importante di avvicinamento al mondo del lavoro per gli studenti che stanno acquisendo le competenze tecniche, grazie al percorso svolto all’interno di Ducati, e le soft skills che saranno determinanti per le sfide del futuro".

“Gli studenti - spiega Rossella Sposato, project manager Education, coinvolta attivamente sul progetto - si sono dimostrati molto ferrati sul piano delle competenze tecniche specifiche, ma altrettanto desiderosi di approfondire e conoscere temi più generici legati alla sfera delle competenze trasversali. La curiosità di conoscere le dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro in generale ha spinto subito i ragazzi a sperimentare simulazioni di colloqui e ad approfondire gli strumenti di ricerca attiva del lavoro".

Nei prossimi mesi, sia gli studenti del quarto anno che quelli oramai prossimi all’esame di Stato saranno ancora protagonisti di ulteriori momenti di orientamento e formazione. A luglio, infatti, per la classe IV, è previsto un incontro di assessment per stimolare e supportare gli studenti nell’individuazione delle competenze e delle aspirazioni professionali in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle proprie attitudini.

Invece, per i ragazzi di V sarà organizzata una 'Colazione da Randstad', i rinomati speed date in cui gli studenti avranno l’occasione di presentarsi alle aziende del territorio in un appuntamento informale, davanti a cappuccino e brioche.