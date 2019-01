Brexit, Forte (Oropan): 'cerchiamo di difendere quote mercato acquisite'

Londra, 17 gen. (Labitalia) - "Effetto Brexit? Noi cerchiamo di difendere le quote di mercato acquisite". Lo dice, in un'intervista a Adnkronos/Labitalia, Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan spa, azienda leader della panificazione italiana. "La nostra azienda - spiega - è impegnata in un progetto di internazionalizzazione finalizzato alla promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, attraverso un prodotto, il pane di Altamura dop e prodotti similari, che nella loro semplicità celebrano il gusto, il profumo, la cultura e la tradizione di una terra, la Puglia, l'Italia nel mondo. E tra i vari paesi in cui i prodotti della Oropan, a marchio 'Forte', sono diffusi c'è il mercato Uk".

"La Brexit - fa notare - è un fenomeno le cui dinamiche, come noto, non sono ancora ben definite. Sicuramente, la perdita di potere d'acquisto della sterlina, da giugno 2016 (voto Brexit) ad oggi, fa sì che i prodotti importati costino il 13% in più, oggi. Nuove formalità e dazi doganali - avverte Lucia Forte - al momento paventati, oltre a una incertezza politica e una profonda spaccatura sociale determinano criticità importanti da monitorare".

"Stiamo lavorando - ribadisce - con i nostri clienti per calmierare gli effetti di tali scenari e per difendere le quote di mercato acquisite, anche grazie al valore del made in Italy e ai plus differenziati e fortemente attrattivi che i nostri prodotti esprimono. I nostri prodotti, pane di Altamura e similiari, celebrano gusto, fragranza, nuances proprie, ma sono espressione della cultura alimentare e tradizione di una terra, la Puglia, notoriamente conosciuta per il suo grande valore storico culturale e gastronomico".