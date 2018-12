Callipo, un sogno in scatola lungo 105 anni

Roma, 14 dic. (Labitalia) - E’ una storia che arriva dal mare quella della Giacinto Callipo Conserve Alimentari, che affonda le sue radici nella cittadina di Pizzo di Calabria, località nota fin dall’antichità per la pesca del tonno e per gli impianti di 'tonnare fisse' (un sistema di pesca importato dagli arabi e diffuso intorno all’anno Mille) fra le più rinomate del Mediterraneo. Callipo è stata la prima azienda in Calabria e tra le prime in Italia ad inscatolare il pregiato tonno rosso del Mediterraneo, raccogliendo l’eredità di una cultura millenaria radicata sul territorio.

Tutto inizia il 14 gennaio 1913 quando Giacinto Callipo, commerciante e 'armatore di paranzi', decide di dare una svolta alle sue attività imprenditoriali nel commercio di tonno e delle conserve ittiche. Sono passati 105 anni da quella data, ma l’amore per quella terra, con la scelta precisa di non delocalizzare mai la produzione, il rispetto e l’attenzione per le maestranze, considerate le risorse più preziose, la strategia di sviluppo e diversificazione che ha portato alla creazione di un Gruppo con 6 aziende e circa 400 dipendenti, sono da sempre i valori che guidano la famiglia Callipo nella propria storia imprenditoriale.

Un caso aziendale di successo che ha attraversato oltre un secolo e che viene immortalato dall’autore Gianfranco Manfredi in una preziosa pubblicazione, 'Callipo dal 1913'. Il libro, curato dall’editore Rubbettino, delinea la vicenda di un brand diventato un simbolo di imprenditoria sana e illuminata, che crea valore sul territorio, il volto nobile del Meridione produttivo.

“Oltre che un’opera editoriale, questo volume è un omaggio a quanti mi hanno preceduto ed è anche la conferma e il rafforzamento di un impegno che si proietta nel futuro. La redazione di questo libro è stata anche un’occasione utile per riflettere sulla nostra identità, che trae origine da elementi fortemente caratterizzanti come il territorio, la tradizione e soprattutto la famiglia. Si, perché la storia e l’identità dell’azienda Callipo sono la storia e l’identità della mia famiglia”, afferma il Cavaliere del Lavoro Pippo Callipo, amministratore unico e rappresentante della quarta generazione Callipo. Il libro rappresenta una sorta di testamento, nero su bianco, che sancisce la volontà condivisa da cinque generazioni di non tradire mai la filosofia del fondatore: “la qualità innanzitutto”, non solo un principio a cui ispirarsi ma un modo di essere che, come allora, continua ad essere un punto cardine intorno a cui ruota tutta l’attività del Gruppo.

“Nel libro - sottolinea Gianfranco Manfredi - racconto la storia di un’impresa che ha superato un secolo di vita ma è attualissima e proiettata negli scenari futuri. Tra le prime in Italia e in Europa ad inscatolare il pregiato tonno rosso, ha saputo raccogliere l’eredità di una millenaria tradizione mediterranea radicata in Calabria già in epoca romana. L’azienda, e personalmente Pippo Callipo, si stagliano come un ‘caso’ fra i più emblematici di un Mezzogiorno che non si rassegna, di un Sud positivo, fatto di impegno, serietà, qualità e rigore, che guarda ai mercati globali senza complessi”.

"Prima che una storia di impresa, questo volume è una storia di valori, di visione e di saper fare. Una presenza di lunga durata che ha sempre messo al centro le persone, il territorio, l'eccellenza”, dichiara Marco Rubbettino, direttore generale Rubbettino. Il libro sarà in vendita dal mese di dicembre presso i punti vendita aziendali Callipo, su shop.callipo.com e su www.store.rubbettinoeditore.it al prezzo di 60 euro.