Casa: da Houzz i top trend del design per il 2019

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Con l’anno nuovo, Houzz - la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione d’interni e di esterni - inizia a prevedere quelli che saranno i principali trend che caratterizzeranno le case nel 2019. Con una community di oltre 40 milioni di utenti mensili unici e 2,1 milioni di professionisti nel campo della ristrutturazione e della progettazione residenziale, Houzz ha tutti gli strumenti per conoscere nel dettaglio ciò che le persone desiderano nelle proprie case. Ecco, quindi, la descrizione dei trend.

1. Colori soft e il ritorno della monocromia. Dopo anni in cui il colore è stato l’elemento sperimentale di novità nelle ristrutturazioni di bagno e cucina, ora assistiamo a un ritorno della monocromia e dei toni neutri. Questo non significa non ci siano progetti che considerano il colore, ma rimane una scelta per i coraggiosi. La maggioranza preferisce giocare sui dettagli, mentre l’apparato strutturale della casa, le parti destinate a rimanere nel tempo e sui cui si investe di più, come la cucina, i sanitari, i tavoli, sono sempre più spesso di una tonalità tranquillizzante, che con più certezza supererà il vaglio del tempo.

2. Mini angoli verdi e balconi. Se il giardino rimane un sogno per molti, gli italiani non si perdono d’animo e si dedicano alla cura di piccoli angoli verdi domestici, creando poesia tra le mura di casa con piante in vaso o ottenendo il meglio da piccoli balconi. La presenza delle piante in casa o negli spazi esterni è un elemento di benessere immediato che, anche se in formato ridotto, non diminuisce il suo potere antistress. Dalla Community risulta che le case con piante, anche di grandi dimensioni, o di green corner con sapienti abbinamenti di styling con vasi sono sempre molto apprezzate.

3. Rustrial: rustico + industrial. Se il legno è un passione antica dei proprietari di casa italiani che non rinunciano ad averlo in casa, in diverse forme, dalla versione più rustica a quella più nordica, è lo stile industriale che ha fatto da qualche anno irruzione nelle nostre case con successo. Gli esempi più utilizzati nei nuovi progetti che vediamo su Houzz uniscono lo stile industriale a un materiale come il legno: queste due anime trovano in casa un bilanciamento efficace. Se il legno scalda l’ambiente, il cemento ad esempio dà un tono da loft metropolitano alla casa.

5. Open space flessibile. Nato come nuovo modo libero e aperto di vivere la casa, l’open space continua a piacere perché risponde anche alle esigenze di organizzazione dello spazio, per far fronte al diminuire dei metri quadri a disposizione. L’open space diventa, quindi, uno spazio multifunzionale che, soprattutto tra cucina, soggiorno e studio, deve potersi trasformare con facilità in base alla situazione. Servono strumenti e mobili che possono cambiare, spostarsi, allargarsi all’occorrenza o sparire. Da qui l’uso di tavoli estraibili, panche dove sedersi, ma anche coperte o cuscini extra e tavolini a parete per studi domestici.

6. Il ritorno del living. Tra le stanze che richiamano maggiore interesse c’è sicuramente il living. Il luogo dove avviene la vita domestica spesso si allarga fino alla cucina, in forma diretta, come negli open space o più appartata, nei living che comunicano con la cucina tramite pareti a vetro. Secondo le preferenze espresse su Houzz, il trittico divano-tappeto-tavolo è il centro di interesse della casa, l’angolo accogliente dedicato al relax su cui si sperimentano nuove combinazione di arredo.

7. Pedane e contenitori in legno. Trend che si riallaccia alla flessibilità degli spazi e alle piccole metrature, dopo la diffusione del soppalco come sistema per raddoppiare i metri quadri, ora si sta diffondendo una versione light. Pedane salvaspazio che sollevano il letto permettendo di stivare materiale sotto o armadi contenitori muniti di scala che ospitano sopra letti singoli o matrimoniali.

8. Il mobile dell’anno? La libreria. La libreria diventa un oggetto d’arredo con nuove funzioni. Usato sempre di più o come testiera del letto o come divisorio tra due stanze, diventa un modo per arredare e contenere allo stesso tempo e permette di mettere in mostra non solo i libri, ma anche essere di supporto per piante e oggetti.

9. Effetto mansarda. Calda, raccolta e con un senso d’altro tempi: un bagno o una cucina in mansarda sono tra i sogni degli italiani. Travi a vista, atmosfera accogliente e un gusto rustico della stanza che oggi può essere smorzato da arredi più contemporanei. Le foto più salvate dagli utenti di Houzz dimostrano che la mansarda non è più un limite strutturale ma una tipologia architettonica che crea uno stile accogliente che piace sempre di più.