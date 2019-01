Casa: dagli Usa arriva la moda dei mobili in affitto

Milano, 22 gen. (Labitalia) - Arriva dagli Usa l'ultima moda in fatto di arredamento: l’affitto dei mobili di casa. Un trend che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra le nuove generazioni. Sabato 26 gennaio, all’interno dello showroom di Studio Apeiron a Macherio (Mb), questa tendenza arriverà anche nel Belpaese: con un solo euro al giorno infatti sarà possibile avere in casa un prezioso tavolo ecosostenibile dal design made in Italy. In una società dove il concetto di proprietà sta radicalmente cambiando, sempre più spesso gli oggetti che normalmente sono reperibili in vendita ormai lo sono anche in affitto. Un trend dirompente che non tocca più solo auto, case, vestiti e servizi di condivisione di film o musica, ma perfino i mobili di casa.

L'ultima svolta nell’odierno universo della sharing economy l’ha dettata infatti Studio Apeiron, azienda di design made in Italy che con il lancio della campagna #AfforTable ha scelto di portare in Italia l’affitto del tavolo. Non un semplice complemento d’arredo, ma un tavolo frutto dell’artigianato italiano, famoso in tutto il mondo ed eco-sostenibile, realizzato con materiali di pregio naturali e riciclabili, che sarà possibile avere nel proprio salotto o in cucina a solo un euro al giorno.

L’appuntamento per l’evento di lancio della campagna è fissato per sabato 26 gennaio, dalle 18,30 alle 22, all’interno dello showroom e laboratorio di viale Regina Margherita 150, a Macherio (Mb), nel cuore del celebre artigianato brianzolo. Un servizio che va a colmare una necessità espressa da sempre più persone, soprattutto le nuove generazioni, che a causa dell’alto prezzo delle case e degli stipendi non all’altezza, cercano il modo per coniugare nel migliore dei modi la qualità alla quantità del denaro speso. Una tendenza internazionale che sta letteralmente rivoluzionando il mercato dell’arredamento, destinato a diventare un vero e proprio trend anche in Italia.