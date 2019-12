Catalfo: "Al via consultazione pubblica per tutela salute e sicurezza lavoro"

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Al via oggi la possibilità per i cittadini di dare il proprio apporto in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro". Lo ha annunciato oggi la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in occasione della presentazione del bando Isi 2019 all'Inail. "Collegandosi on line - ha spiegato - al sito del ministero del Lavoro, e cliccando su 'consultazione pubblica', si può dare il proprio contributo. L'obiettivo è di far diventare la sicurezza sul lavoro il centro dell'agenda politica".

A oltre 10 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 81 del 2008, ha sottolineato il ministro, "è giunto il momento di tracciare un bilancio e porsi dei nuovi traguardi anche per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro". Obiettivo della consultazione, si legge sul sito del ministero, è quello di arricchire il perimetro di indicazioni, proposte ed esperienze e contribuire alle priorità dell'azione di governo e alle relative modalità di attuazione.

Il dialogo è oggi aperto agli stakeholder che intendono dare il proprio apporto su un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese. E' possibile partecipare al processo di elaborazione inviando online il proprio contributo: nuove idee, spunti di approfondimento e riflessioni sulla cornice normativa attuale e futura che siano in grado di fornire risposte concrete a tutte le categorie dei lavoratori.