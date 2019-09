Chatbot marketing, la guida per conoscere servizi messaggistica istantanea

Roma, 6 set. (Labitalia) - E' in uscita per Dario Flaccovio Editore, in tutte le librerie dal 12 settembre, 'Chatbot marketing' il nuovo libro di Luciano Zambito dedicato al fenomeno dei chatbot, software automatici che dialogano con l'uomo attraverso i servizi di messaggistica istantanea. Il loro utilizzo in ambito commerciale è diventato vastissimo: già molto comuni su Messenger, la chat interna a Facebook, sono sbarcati su Telegram e presto raggiungeranno anche WhatsApp.

ChatBot marketing di Luciano Zambito è un volume dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere le infinite potenzialità connesse a questi assistenti virtuali, dotati di intelligenza artificiale ed estremamente efficienti in qualsiasi strategia di marketing. Come sottolinea Zambito, "arrivare prima dei concorrenti costituisce un vantaggio competitivo enorme quando i canali di marketing online tradizionali sono ormai saturi".

“Tre anni fa - spiega Luciano Zambito - il numero di utenti presenti e attivi nelle app di messaggistica istantanea ha sorpassato in modo significativo quello delle persone attive nei social network. Se in una prima fase la chat era un ambiente più intimo e riservato ad amici e parenti, oggi le persone la scelgono anche per connettersi con le aziende, curiosando tra i loro prodotti e servizi e facendo acquisti".

"Le pagine aziendali Facebook - prosegue - ricevono sempre più richieste da clienti e potenziali clienti che, se non trovano velocemente risposta alle loro domande, si rivolgono immediatamente alla concorrenza. Ecco perché è diventato fondamentale soddisfare le aspettative degli utenti, soprattutto in questo canale di comunicazione. Il libro ha come protagonista il Chatbot, lo strumento di comunicazione, marketing e vendita, capace di gestire in modo automatico migliaia di conversazioni all'interno delle applicazioni di messaggistica istantanea, dando immediata assistenza e offrendo risposte, servizi e soluzioni".