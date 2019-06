Cinema: Groupama Assicurazioni premia quello d’autore

Roma, 10 giu. (Labitalia) - Un premio che valorizza la cinematografia italiana emergente: questo il significato del Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda che la compagnia, Main Partner - per l'11mo anno - della XXV edizione de 'L’Isola del Cinema', a Roma, assegnerà al miglior regista fra un gruppo selezionato di film in una serata evento. La manifestazione, in programma da giugno a settembre sull'Isola Tiberina, anima l’estate romana con anteprime, concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e attori, serate speciali e la possibilità di sperimentare l’innovativo cinema immersivo.

"Questa partnership - sottolinea una nota - è perfettamente in linea con lo spirito ed i valori di Groupama Assicurazioni che da sempre mette in atto politiche aziendali finalizzate alla valorizzazione e tutela della cultura in tutte le sue forme, considerandola un patrimonio collettivo meritevole di protezione". Le pellicole in gara, proiettate nell’Arena Groupama, a partire dai primi di luglio saranno: 'In viaggio con Adele' di Alessandro Capitani; 'Sulla mia pelle' di Alessio Cremonini; 'Croce e delizia' di Simone Godano; 'Euforia' di Valeria Golino; 'Domani è un altro giorno' di Simone Spada; 'Ride' di Valerio Mastandrea.

L’evento di premiazione si svolgerà giovedì 18 luglio, presso l’Arena Groupama, nel corso di una serata speciale gratuita per il pubblico durante la quale è prevista la consegna dei premi e la proiezione della pellicola vincitrice. Nel corso della serata verranno assegnati, tra gli altri, il Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda e il Premio del Pubblico. Infine, saranno invitati alla serata di premiazione i clienti Groupama Assicurazioni più fedeli iscritti al programma loyalty 'Vivi Groupama'. Ai fan della pagina Facebook verrà data la possibilità di partecipare al contest e vincere ingressi omaggio per le proiezioni che si terranno sull'isola Tiberina. Maggiori informazioni saranno disponibili su https://www.facebook.com/Groupama.Ita/.