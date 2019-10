Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a Rimini

Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.

"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", conclude la nota del sindacato