Clima: Pirani (Uiltec), 'crescita sostenibile rappresenta un'opportunità'

Milano, 13 dic. (Labitalia) - "Ho aderito al Manifesto per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. Credo alla proposta di una nuova alleanza tra soggetti diversi per affrontare le sfide del futuro. Intorno all’idea di un’Italia che fa l’Italia recuperando le sua radici, mettendo in campo i suoi talenti diffusi". Lo ha detto Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, a margine dei lavori della Uiltec regionale della Lombardia in corso questa mattina a Milano.

Sono finora circa un migliaio i politici, intellettuali, uomini e donne dell'economia e della cultura, rappresentanti di associazioni sociali e organizzazioni sindacali che hanno firmato il manifesto a favore di un'economia sostenibile. "Già oggi in molti settori, dall’industria all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi, dal design alla ricerca -ha ribadito Pirani- siamo protagonisti nel campo dell’economia circolare e sostenibile. Siamo, ad esempio, primi in Europa come percentuale di riciclo dei rifiuti prodotti".

"La nostra economia verde rende più competitive le nostre imprese e produce posti di lavoro affondando le radici, spesso secolari, in un modo di produrre legato alla qualità, alla bellezza all’efficienza, alla storia delle città, alle esperienze positive di comunità e territori. Fa della coesione sociale un fattore produttivo e coniuga empatia e tecnologia. Larga parte della nostra economia dipende da questo. Il Green Deal presentato dalla Commissione europea può essere una grande opportunità per l'economia nel senso di una trasformazione delle nostre attività industriali, orientandole verso un'economia circolare per una transizione energetica sostenibile. Non confondiamo, però, il New Green Deal con una New Green Tax, vale a dire: non si può procedere su obiettivi così vasti e importanti con tasse messe qua e là, a caso, che deprimono l'economia", ha concluso.