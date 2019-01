Commercio: distribuzione automatica, nel 2018 il ‘non food’ cresce del 2,5%

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Al distributore automatico non solo caffè, bibite e snack: il segmento del ‘non food’, secondo i dati del monitoraggio di Confida (Associazione italiana distribuzione automatica) realizzato in collaborazione con Accenture, rappresenta oltre mezzo milione di euro di vendite l’anno con una crescita del +2,5% nel 2018.

Ad oggi, i più venduti sono i prodotti per l’igiene personale (19%), come fazzolettini, gel igienizzante mani, spazzolini e rasoi, seguiti dall’elettronica di consumo (13%), in particolare gli accessori per la telefonia (auricolari e cuffie, cavi caricabatterie, power bank ecc), e dai prodotti per la prima infanzia (salviette umidificate, latte in polvere, pannolini), che rappresentano il 10%, davanti al segmento abbigliamento/accessori.

“La disponibilità h24 di una vasta gamma di prodotti e la presenza capillare delle vending machine in luoghi strategici e trafficati - spiega il presidente di Confida, Massimo Trapletti - consente di intercettare efficacemente i bisogni del consumatore. Per questo, oggi la distribuzione self service si rivela un canale sempre più attrattivo per le aziende di numerosi settori. Inoltre, le vending machine sono un efficace strumento di promozione di nuovi prodotti: possono essere installate ovunque anche per brevi periodi consentendo di realizzare campagne di promozione in luoghi in cui è presente il consumatore”.