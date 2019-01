Con Winter a Vicenza viaggio nei nuovi trend dei fashion jewels

Vicenza, 16 gen. (Labitalia) - Fervono i preparativi di Winter, Salone nazionale del gioiello in programma al Palakiss, il business center per il settore orafo-argentiero di Vicenza. Dal 18 al 23 gennaio, le tendenze del gioiello in argento e oro e del bijou contemporaneo sono di casa al Palakiss: in vetrina le collezioni di un centinaio di espositori che a Winter hanno l’opportunità di vendere anche sul pronto. Una contaminazione di idee creative e design anche internazionale con aziende provenienti da Polonia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Hong Kong e Thailandia. L’attesa è per gli operatori del settore, buyers, grossisti, dettaglianti, import-export, catene di negozi e designer, in particolare da Europa, Usa, Giappone, Cina, Israele, Nord Africa e India.

"Al Palakiss c’è un grande lavoro di team: ascoltiamo le nostre aziende e cerchiamo di individuare insieme nuove opportunità per ampliare il business; proponiamo ai nostri espositori attività personalizzate e investiamo nella fiera, che rimane un concreto momento d’affari e incontro. Siamo convinti che affiancare a questi eventi anche attività digitali sia imprescindibile", spiega Andrea Marcon, amministratore delegato del Palakiss.

"Tra queste, citiamo per esempio, 'Real Time Fair On Air - Rtf', un focus-video interamente dedicato al singolo espositore, con cui si presentano in anteprima le collezioni e le novità sul nostro canale YouTube e 'Jewelry Virtual Fair', la fiera on-line 365 giorni all’anno, dove gli operatori della gioielleria possono continuare ad esporre creando un proprio profilo aziendale, allestendo uno stand virtuale con le loro collezioni e anteprime per farsi conoscere dagli operatori di tutto il mondo", aggiunge.

Winter vede il debutto, all’interno della seconda edizione del progetto D-Space, quest’anno denominato Innovative & Creation in Jewellery Design, in Sala Diamante, delle creazioni inedite di alcuni designer emergenti nel mondo dell’accessorio moda, tra i quali Sogand Nobahar, Finny’s Design, Debra Gioielli.

Ritornano gli incontri tecnici di approfondimento, i Palakiss Business Seminar, in Sala Marco Polo: sabato 19 gennaio, alle ore 15 'L’andamento del settore orafo-argentiero nei mercati internazionali: report delle fiere di settore nel 4° trimestre 2018; riscontro delle vendite natalizie del comparto orafo-argentiero'; domenica 20 gennaio alle ore 16 'Il ritorno dell’oro non solo come bene rifugio'; lunedì 21 gennaio alle ore 16 'I nuovi modelli di vendita, l’importanza e l’opportunità dell’e-commerce e le nuove attitudini d’acquisto attraverso le piattaforme internazionali”'.

Altro progetto importante è 'Vicenza Jewellery' che presenta, nella sua versione cartacea semestrale e digitale, news periodiche per gli amanti dello stile e dell’eleganza. Il magazine viene distribuito nelle principali fiere italiane ed estere e in location quali musei, showroom, negozi e hotel di lusso. Palakiss è aperto per gli operatori del settore, dal 18 al 22 gennaio, dalle 9 alle 19,30, mentre il 23 gennaio dalle 9 alle 13. Palakiss è partner quest’anno dell'iniziativa di Vioff Golden Wood edition, il Vicenzaoro Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro, in calendario da venerdì 18 a domenica 20 gennaio. Il programma delle iniziative sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago.