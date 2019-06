Con Workengo arriva l'e-reputation manager

Roma, 4 giu. (Labitalia) - Nasce Workengo, il primo network italiano di startup e professionisti specializzato nella trasformazione digitale dell’immagine e della reputazione di persone e aziende. Con un particolare focus sull’identità digitale, Workengo realizza progetti digitali inerenti la brand e personal reputation, occupandosi anche di social e web monitoring, diritto all’oblio inteso come consulenza per la rimozione di contenuti lesivi con partner legali, brand protection e attività per il miglioramento della customer satisfaction, del customer care e dei processi interni, attraverso una gestione specializzata dei canali di recensioni online e dei feedback dei clienti.

Ogni giorno il team Workengo, costituito da un network di oltre 20 esperti digitali, si occupa di costruire, progettare, gestire e difendere l’identità digitale di professionisti, privati, personaggi pubblici, Pmi e brand. Un'attività sempre più cruciale se si considera che 1 candidato su 4 viene escluso durante le selezioni dalle aziende per contenuti presenti online (Adecco) e che il 25% del market value dell'azienda è rappresentato dalla reputazione presso i suoi target, tra cui fornitori, clienti, investitori (World Economic Forum).

Workengo è composta da un team giovane ma esperto in materia di reputazione digitale e formato da professionisti e startup partner attivi in Italia, Europa e America. Si tratta di partner verticali per il settore in cui sono specializzati e gestiti sinergicamente dall’e-reputation manager, figura chiave per raggiungere gli obiettivi da Workengo.

L’e-reputation manager è una figura professionale nata con l’avvento del digitale e specializzata nel digital marketing: la sua funzione principale è quella di accompagnare aziende e persone nel mondo digitale in modo sicuro e coerente, utilizzando le proprie conoscenze di comunicazione, informatica, analisi dei dati e giurisprudenza.

“In un contesto economico e sociale ormai dominato dalla trasformazione digitale, è indispensabile oggi che privati, professionisti e aziende si adeguino, mantenendo il controllo della propria reputazione online. Bisogna però adattarsi a questa nuova realtà in modo sicuro e consapevole. I nostri servizi sono pensati su misura per chi cerca lavoro, chi guida un’azienda, enti o persone comuni che possano cogliere le opportunità di tale mondo digitale e difendersi dai rischi, quali fake news, tutela della privacy, cyberbullismo, cyberstalking, furto d’identità e diffamazione”, dice Marco Aurelio Cutrufo che ha fondato Workengo ed è tra i primi e-Reputation manager formati in un percorso ufficiale per la gestione della reputazione di persone e aziende in Italia.

Cutrufo ha curato dal 2012 ad oggi le attività di personal branding digitale e di comunicazione per oltre 200 soggetti.