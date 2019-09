Consulcesi, per medici oltre 15 mila crediti via e-book

Roma, 24 set. (Labitalia) - Oltre 15mila crediti erogati finora tramite e-book. Più di 5mila medici si sono formati nell’ultimo anno con questa innovativa forma di aggiornamento professionale. Ma le previsioni per i prossimi anni sono ancora più floride: 50mila crediti l’anno con almeno il 70% dei camici bianchi che ne usufruirà entro il 2022. Sono questi i numeri forniti da Consulcesi, realtà leader nella formazione della classe medica italiana ed europea, in occasione del 'Read an e-book day', giornata internazionale in cui si celebra proprio questa innovativa forma di lettura. Con e-book realizzati appositamente per la classe medica, la collana edita da Paesi Edizioni è stata lanciata da Consulcesi solo lo scorso gennaio ma i numeri registrati fino ad ora testimoniano di un trend importante che segna una svolta epocale nella storia della formazione ecm.

"L’e-book è diventata la nuova frontiera della formazione ecm dei medici italiani – spiega Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - Ascoltando le necessità di una classe medica sempre più pressata da ritmi pesanti e turni massacranti, Consulcesi Club continua a proporre soluzioni innovative che coniugano la qualità dell’aggiornamento professionale con modalità di fruizione smart e crossmediali".

I titoli pubblicati fino ad ora spaziano tra le più diverse tematiche di interesse per i camici bianchi e sono curati nel dettaglio dai principali referenti scientifici e università italiane. I crediti Ecm vengono riconosciuti dopo un test di verifica delle nozioni apprese.

Nel giro di pochi anni gli oltre 100mila medici di Consulcesi Club hanno avuto la possibilità di rispondere all’obbligo di legge attraverso avveniristiche modalità di formazione a distanza (fad): da un catalogo di oltre 150 corsi on line con contenuti aggiornati e impreziositi dai principali esperti dei diversi ambiti specialistici fino alla collana dei Film Formazione, che hanno segnato la prima grande rivoluzione dell’edutainment.

"Basta un clic - ricorda Tortorella - per scaricare l’ebook e aggiornarsi a seconda delle proprie necessità e disponibilità di tempo. Ci occupiamo della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici da oltre 20 anni: abbiamo cominciato con i tradizionali corsi residenziali poi abbiamo sperimentato con successo la formazione a distanza e i Film Formazione".

"La nuova sfida - aggiunge - che stiamo già vincendo, consiste nella pubblicazione di una collana formata da e-book interessanti, istruttivi e professionalizzanti. Abbiamo puntato su tematiche di forte interesse anche per i pazienti con l’obiettivo di mettere a disposizione dei medici un ulteriore bagaglio di conoscenze per rispondere al meglio ai bisogni di salute dei loro assistiti".