Consulta: Cida, fiduciosi che presidente Cartabia sia 'apripista' per ruolo donne

Roma, 11 dic. (Labitalia) - "Complimenti alla giudice Marta Cartabia per la sua elezione, all’unanimità, alla presidenza della Corte Costituzionale. Una ‘prima volta’ che, ci auguriamo, sia di stimolo ed esempio per consentire ad altre donne di occupare posizione di vertice". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, commentando l’elezione di Cartabia al vertice della Consulta.

"Ci permettiamo - spiega - di condividere appieno le prime parole formulate dal nuovo presidente, secondo la quale si ‘è rotto un vetro di cristallo’, che le consente l’’onore’ di svolgere un ruolo di ‘apripista’. Se in Italia, come ha detto la presidente Cartabia, 'età e sesso ancora un po’ contano', vuol dire che tutti noi che operiamo nel sociale, nell’economia, nelle istituzioni, dobbiamo impegnarci di più e meglio per garantire una vera parità di genere a tutti i livelli, compresi quelli apicali".

"Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente della Corte Costituzionale che ha fatto dell’impegno professionale, della serietà nel lavoro le carte vincenti della sua elezione", conclude Mantovani.