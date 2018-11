Contratti e politiche nazionali al centro del V Forum TuttoLavoro

Roma, 19 nov. (Labitalia) - Flessibilità, contratti di lavoro, tecnologia, in un mondo del lavoro in continua evoluzione sia nella situazione economica sia nel quadro normativo. E il ruolo centrale della contrattazione collettiva, con il compito di attivare le parti sociali perché possano concordare le regole da applicare ai rapporti di lavoro presenti in azienda. Sono questi i temi al centro del V Forum TuttoLavoro, 'L’evoluzione del lavoro oggi tra flessibilità e precariato', organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Fonarcom e Dottrina per il Lavoro, che si terrà a Roma il 28 novembre, al centro congressi Roma Eventi, in piazza di Spagna. Sarà possibile seguire il dibattito anche in streaming.

“Il mondo del lavoro si modifica in modo molto veloce toccando tutti gli aspetti della vita dei professionisti delle risorse umane e della gestione aziendale. Con questo Forum ci poniamo l’obiettivo di analizzare tutti gli ambiti di intervento della contrattazione collettiva ed evidenziare fin dove il principio di sussidiarietà può arrivare per migliorare i rapporti di lavoro, approfondendo tutti i temi più caldi dell’attualità”, sottolinea Andrea Salmaso, Managing Director Publishing Fisco Lavoro di Wolters Kluwer, leader mondiale nei servizi di informazione e nelle soluzioni per i professionisti.

Aprirà i lavori il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, con l’intervento su 'Il Contratto di governo - Lavoro, il futuro prossimo'. Seguiranno gli approfondimenti di Eufranio Massi, esperto di Diritto del lavoro e direttore del sito www.dottrinalavoro.it, e Andrea Cafà, presidente Fonarcom, focalizzati rispettivamente sulle agevolazioni 2019 per imprese e lavoratori inserite nella legge di bilancio e sul ruolo della formazione nelle politiche attive del lavoro.

La giornata proseguirà con il punto sulle nuove regole per i contratti a termine dopo il 'decreto Dignità', a cura di Roberto Camera, funzionario dell’Ispettorato del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it, e gli approfondimenti sui rischi per le aziende nell’utilizzo della somministrazione di manodopera a basso costo di Laura Romeo, giudice Sezione Lavoro del Tribunale di Messina. Arturo Maresca, professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, parlerà di uso corretto dell’esternalizzazione dei lavoratori e nei processi produttivi curato da e sul ruolo del welfare e dei Fondi sanitari integrativi da parte di Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm Assicurazione Salute Spa.

La sessione pomeridiana si aprirà con gli interventi di Michele Amoroso, presidente Generazione Vincente, e di Simone Cagliano, consulente del lavoro e delegato della Fondazione Consulenti per il lavoro, in merito alle politiche attive con focus rispettivamente sul ruolo delle agenzie per il lavoro e su quello dei consulenti stessi.

Chiuderà il Forum la tavola rotonda 'La rappresentatività - nuove forme di contrattazione collettiva - prospettive a confronto', moderata da Paolo Stern, consulente del lavoro e coordinatore del Centro studi Cpo di Roma, che vedrà un confronto tra Tiziano Treu, presidente del Cnel, Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e già presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Paola Marino, giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo, Edmondo Duraccio, presidente Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli, Salvatore Vigorini, presidente Centro Studi Incontra, G. Maurizio Ballistreri, professore ordinario del Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Messina.