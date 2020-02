Coronavirus: appello ristoratori Milano, non dobbiamo farci frenare da paura

Milano, 27 feb. (Labitalia) - “Siamo regolarmente aperti, vi aspettiamo. Le istituzioni sono con noi, non dobbiamo farci frenare dalla paura”. A lanciare l'appello, in questo momento di crisi per la ristorazione milanese dovuto all'allarme coronavirus, è Salvatore Maresca, imprenditore e owner dei due ristoranti Muu Muzzarella a Milano, in via Raffaello Sanzio 24 e viale Premuda 46. “Abbiamo attivato delle produce sanitarie ancora più stringenti per i dipendenti e per le pulizie, stiamo attenti a disinfettare ogni tavolo, prima e dopo il consumo”, assicura. E la ristorazione milanese è unita per supportare la città: un gruppo rappresentativo di oltre 50 imprenditori del settore si è incontrato e associato, sotto il nome 'Unione dei brand della ristorazione italiana', per dare un segnale di presenza e supporto alla città e alle istituzioni. L’associazione delle aziende, di carattere temporaneo, rappresenta ad oggi circa 1.000 attività della ristorazione per un totale di circa 10.000 lavoratori sul territorio.

“Esprimiamo il nostro senso comune decidendo di tenere aperti i nostri locali, aderendo all’invito del nostro sindaco Beppe Sala, che richiama Milano al buon senso e invita a scongiurare atteggiamenti che possano generare eccessivo allarme, tra cui l’immagine di una città 'spenta' in tutti i sensi, senza che ve ne sia l’effettiva necessità. Con i nostri colleghi abbiamo stabilito di devolvere un sostegno economico alle forze volontarie in campo, rappresentate da associazioni riconosciute, che stiamo definendo in queste ore perché Milano è una città viva, e una città viva è una città che reagisce”, dichiarano gli imprenditori.

Aderiscono all’iniziativa: Antica Focacceria San Francesco; Basara; Bhangrabar; Bomaki; Bowls and More; Briscola - Pizza Society; Bun - The Abnormal Burger; Caffè Napoli; Chinesebox; Cioccolatitaliani; Cocciuto; Deseo; East River American Pub; El Carnicero; El Porteno; Flower Burger; Foorban; Ghe Sem; Glovo; God Save the Food; Ham Holy Burger; Hamerica’s; I love poke; Il Mannarino; Iyo; Jazz Café; Kalamaro; L’Ov Milano; La Birreria Italiana; La Cantina del Giannone; La Filetteria Italiana; La Mantia; La Piadineria; La Risotteria Italiana; La Tartina; Lievità; Living; Long Island Navigli; Macha; Manhattan; Milano Restaurant Group; Muu muuzzarella; Nima Sushi; Nuda e Cruda; Osteria Brunello; Panini Durini; Panino Giusto; Pescaria; Pie - Pizzeria Italiana Espressa; Pills Pub; Pisco; Pizzium; Poke House; Pokeria by Nima; Poku by Bomaki; Refeel; Riccione; Riccione Bistrot; Rossopomodoro; Sapori Solari; Signorvino; Spiller; Spontini; SwissCorner; T’Amo Burger; T’Amo Pasta; Taverna Visconti; That’s Vapore; This is not a Sushi Bar; Twin’s Café.