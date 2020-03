Coronavirus: Calderone (Consulenti lavoro), 'rinviare scadenze e adempimenti'

Roma, 23 mar. (Labitalia) - "Proprio per tutelare la salute dei colleghi e dei loro collaboratori abbiamo già chiesto un generalizzato rinvio di scadenze e adempimenti. Richiesta che riproporremo in Senato nell’ambito delle attività di conversione del decreto legge 18/2020". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni, sulle modifiche da realizzare all'interno dei provvedimenti presi dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.