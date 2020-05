Coronavirus, Cida: "Manager centrali per ripartenza Italia"

Roma (Adnkronos/Labitalia) - Confrontarsi e dare spunti autorevoli su come fare ripartire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus. Manager pubblici e privati, ma anche politici, imprenditori, comunicatori ed economisti. E' l'obiettivo di 'Maratona con i manager', l'evento promosso da Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica sul sito maratonamanager.it e sui canali Facebook delle organizzazioni aderenti.

Un evento aperto dall'introduzione del presidente Cida, Mario Mantovani che ha sottolineato come l'Italia oggi sia "un Paese che come tanti altri si è dovuto fermare per combattere un epidemia terribile ma oggi ha un timore fondato e cioè che la ripartenza sia troppo lenta, non soltanto per le ragioni comprensibili legate all'emergenza sanitaria ma che in qualche modo l'organizzazione del nostro Paese non sappia avere il passo giusto", ha spiegato il presidente

"E allora -ha continuato Mantovani- cercheremo di trovare degli spunti da chi sta sul campo tutti i giorni a prendere decisioni operative, cercheremo di capire chi può fare realmente ripartire l'Italia". Italia che per Mantovani nel corso della maratona è rappresentata "da tutte persone che stanno vivendo in prima linea le difficoltà di questo Paese, che soffre maledettamente e che oggi però sono pronte a ripartire, a dare un messaggio di forza e speranza. Sono rappresentati oggi tutti i mondi che oggi sono chiamati a collaborare per fare ripartire questo Paese", ha sottolineato ancora il numero uno della Confederazione dei manager.

Centrale in questa ripartenza, secondo Mantovani, il ruolo dei comunicatori, che hanno partecipato alla maratona. "E' importante comunicare in maniera corretta, l'abbiamo visto in questi giorni. E lo sarà ancora di più in futuro, cercando di spiegare come i nostri manager sono in grado di fare ripartire le aziende, a parlare ai nostri collaboratori, spiegare a tutti in maniera corretta cosa sta accadendo senza coloriture politiche eccessive. Questo è uno dei tanti messaggi che cercheremo di lanciare", ha spiegato ancora Mantovani.