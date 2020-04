Coronavirus: everis ads, identificazione biometrica per gestione virus

Roma, 29 apr. (Labitalia) - Everis aerospace, defence e security (everis ads) ha adattato le sue soluzioni di identificazione biometrica altamente affidabili per offrire nuove capacità che aiutino ad affrontare la situazione di crisi sanitaria. Questi adattamenti alle soluzioni vengono attuati in due aspetti rilevanti. Da un lato, everis ads ha integrato sistemi di controllo della temperatura nei suoi chioschi, facepod e totem di identificazione biometrica e documentaria e nelle porte abc (automated border control).

Dall’altro, sono stati sviluppati nuovi certificati mediante codici QR sicuri che possono essere utilizzati in campo sanitario come garanzia. La società sta integrando nelle sue soluzioni di identificazione due tipi di controllo della temperatura corporea senza contatto basati su dispositivi termografici. Da una parte, i dispositivi permettono il controllo della temperatura senza richiedere la collaborazione dell'individuo durante il processo di riconoscimento. Questo sistema può essere impiegato, ad esempio, presso i self check-in degli aeroporti o le porte automatiche di controllo delle frontiere per effettuare una rapida valutazione dei passeggeri.

D'altra parte, è stata inclusa la rilevazione della temperatura del polso. In questo caso, la persona deve avvicinare il polso al sensore per rilevare con maggiore precisione la temperatura corporea. Questo consente di ottenere dati specifici su ciascun passeggero o dipendente in modo collaborativo e semplice.

Queste nuove funzionalità sono disponibili per l'implementazione in tutte le soluzioni di identificazione ads di everis, molte delle quali attualmente operative in vari aeroporti europei. Questi sviluppi, in combinazione con l'uso di applicazioni mobili, consentono un'esperienza senza scambio di documenti o contatti tra le persone, il che è particolarmente indicato in situazioni sanitarie come quella che stiamo vivendo.

Oltre al controllo della temperatura corporea, everis ads ha sviluppato un sistema di certificazione sanitaria mediante codice QR ad alta densità. Questa tecnologia consentirebbe agli enti sanitari o governativi di rilasciare certificati sanitari sicuri e autonomi che garantiscano, da un lato, l'origine, l'integrità e la riservatezza dei dati, dall’altro l'identità della persona che porta il certificato utilizzando la biometria facciale. In questo modo si evitano possibili furti di identità o frodi.

Inoltre, come complemento alla privacy inerente alla tecnologia della soluzione stessa, ogni certificato sarebbe esclusivamente in possesso del cittadino a cui è stato rilasciato, rispettando così la legislazione sulla protezione dei dati. Nel caso in cui un ente pubblico o privato richieda la certificazione sanitaria, il cittadino può farne uso con fiducia verso tutte le parti coinvolte.

“Abbiamo implementato - commenta Paolo Cederle, country manager everis Italia - i nostri sistemi di identificazione biometrica con tecnologie che possano aiutare nella gestione della nuova fase che sta iniziando in cui, più che mai, sarà fondamentale mantenere un alto livello di monitoraggio e controllo Questi dispositivi sono utili per un controllo efficace e sicuro dei passeggeri, ma anche per l’accesso ad edifici pubblici e privati. In questo senso siamo pronti per aiutare tutti i nostri clienti che si stanno organizzando per riprendere le loro attività non appena possibile, fornendo una soluzione che permetta loro di gestire i processi di rientro ad una nuova normalità nel modo più affidabile e agile possibile”.

Negli ultimi anni, la everis ads identity area ha installato oltre 200 sistemi abc (automated border control) per il controllo delle frontiere negli aeroporti spagnoli di Alicante, Barcellona, Maiorca e Minorca. In quest'ultimo, l’anno scorso la compagnia ha anche lanciato il primo sistema di auto-imbarco in Spagna.

Inoltre, a livello internazionale, everis ads ha sviluppato nel 2020 con Dormakaba un progetto pilota di sistema di self-boarding all'aeroporto di Linate (Milano) consentendo di effettuare il check-in in autonomia tramite un'applicazione mobile o un chiosco all'aeroporto e successivamente di accedere sia al controllo di sicurezza sia al proprio volo senza la necessità di presentare alcun documento di identità o carta d'imbarco.