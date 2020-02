Coronavirus: l'appello, sbloccare lavoro agile al Nord semplificando adozione

Roma, 25 feb. (Labitalia) - "Rallentiamo senza fermarci": per questo, "si sblocchi il lavoro agile nelle regioni del Nord semplificandone l’adozione". A lanciare l'appello è Variazioni, società di consulenza specializzata in smart working, che scrive al Consiglio dei ministri in merito all'articolo 3 del decreto legge del 23 febbraio 2020 numero 6 che intende normare il lavoro agile nell'attuale situazione di crisi da coronavirus delle regioni del Nord.

"In questo momento di 'grave emergenza' - sostiene Arianna Visentini, fondatrice e Ceo di Variazioni - sarebbe auspicabile mettere in campo misure straordinarie che consentano alle aziende di applicare il lavoro agile senza timori, senza appesantimenti burocratici, nella consapevolezza che si tratti di una misura straordinaria volta a limitare temporaneamente la riduzione di produttività e che in una fase di successiva normalizzazione verrebbero reintrodotti gli adempimenti normativi stabiliti dalla legge 81/2017". Pertanto si suggerisce di estendere il provvedimento a tutte le Regioni colpite dall’emergenza oltre che a quelle confinanti, allo scopo di contenere gli spostamenti senza compromettere la produttività.

Inoltre, si suggerisce di rendere le comunicazioni al ministero minimali o nulle, consentendo di attivare la modalità di lavoro agile attraverso l'invio di una e-mail (avente ad oggetto 'attivazione di lavoro agile nelle aree a rischio contagio Covid-19'), a cui il collaboratore/dipendente deve dare espresso consenso/riscontro o chiedendo alle aziende di caricare sul portale del ministero del Lavoro esclusivamente l’elenco dei/lle dipendenti interessati alla nuova modalità di lavoro. "Stante l’eccezionale gravità dell’evento cui stiamo dando risposta, siamo convinti che una decisa e risolutiva semplificazione burocratica porti più vantaggi che rischi e risponda all’impellente necessità di non fermare l’operatività delle nostre Regioni", ribadisce.