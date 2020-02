Coronavirus: Zeuner, smart working tempestivo per collaboratori contact center

Milano, 28 feb. (Labitalia) - Ad oggi sono sessantadue le postazioni 'smart', l’80% dei dipendenti e diversi fra i collaboratori. Questo il risultato dell''Operazione Smart working', realizzata da Zeuner, contact center con sede a Seveso, nell’hinterland milanese, nata in relazione all'andamento epidemiologico dell'infezione da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti governativi e della Regione Lombardia. L’iniziativa si è completata in soli tre giorni con l’obiettivo di consentire alla quasi totalità del personale coinvolto di lavorare da remoto.

"Dopo il Dpcm del 23 febbraio 2020 - si legge in una nota - con l’intervento del governo per rendere più immediato il ricorso allo smart working, o lavoro agile, nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus, lunedì 24 febbraio occorreva agire subito: da una parte, la volontà di garantire continuità di lavoro per tutti i collaboratori Zeuner e di servizio per i clienti; dall’altra, improvvise difficoltà impensabili solo poche ore prima, come l’ipotesi di contagio, i bambini a casa da scuola, il viaggio in treno, e tanta incertezza".

La posizione del contact center Zeuner, assicura, "è stata immediata e tempestiva: ci si è subito attivati per realizzare uno smart working efficace". "In 48 ore, per ogni operatore che lo desiderasse - riferisce - è stato possibile avviare il lavoro da casa. Produttività inalterata, attività inbound e outbound al 100%, continuità completa di servizio e massima sicurezza di privacy, come in azienda. Con operatori a loro agio. Uno sforzo che Zeuner ha attuato, infatti, nel pieno rispetto della normativa vigente sia del diritto del lavoro che della tutela della privacy e della protezione dei dati personali trattati".

"Il contact center - continua la nota - ha immediatamente informato i suoi clienti dell’avvio dei questa modalità a tutela dei propri lavoratori e della continuità di servizio e qualità erogata: gli operatori che hanno scelto la modalità smart, utilizzano esclusivamente attrezzature informatiche fornite da Zeuner, i dati relativi alle attività sono protetti da Vpn criptata e visibili dagli operatori esclusivamente e limitatamente al tempo minimo necessario per l’espletamento della loro attività. Nessun dato memorizzato su pc locale e controllo totale dal server centralizzato residente presso la sede di Zeuner spa".

"Siamo molto orgogliosi - afferma Marco Carloni, amministratore delegato di Zeuner - della capacità di reazione del nostro team. Complimenti al nostro It che ha trovato in velocità la soluzione per gestire in sicurezza questi passaggi e grazie al nostro staff per un coordinamento eccezionale: per abilitare il lavoro a casa, abbiamo letteralmente spostato le postazioni. Siamo sicuri che i nostri collaboratori e dipendenti vivranno nella massima serenità queste giornate di emergenza diffusa. Anche i nostri clienti sono rassicurati che il lavoro viene svolto con la velocità e la qualità di sempre. Anche in sede sono state adottate le misure preventive necessarie per assicurare il più possibile la salubrità degli ambienti e l’adeguatezza alle direttive del ministero".

Fra i clienti di Zeuner vi sono aziende leader di settore, come, tra gli altri altri: Desa Pharma, Editoriale Domus, Edizioni Condé Nast, Panorama srl, Lojack Italia, Manetti&Roberts, Manutan Italia, ImmagicGroup, Pagine SI!, Sandoz Novartis, Ticketone, ma anche realtà imprenditoriali minori, dalla piccola azienda al commerciante allo studio professionale.