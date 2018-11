Crotone: consulenti lavoro, nessun coinvolgimento in truffa Inps e Arcea

Crotone, 28 nov. (Labitalia) - Truffe all'Inps e all'Arcea a Crotone: "Dalle verifiche del Consiglio nazionale dell’Ordine e della Guardia di Finanza è emerso che non sono professionisti iscritti all’Albo i soggetti coinvolti nell’operazione". Così una nota del Cno dei Consulenti del lavoro.

"Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e il Consiglio provinciale dell’Ordine di Crotone smentiscono ogni coinvolgimento dei consulenti del lavoro nella truffa ai danni dell’Inps e dell’Arcea, l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, resa nota da alcuni organi di stampa locale. Nessuno dei soggetti coinvolti nell’operazione denominata 'Vaso di Pandora' risulta iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro", ribadisce la nota.

"Il Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro, appresa la notizia a mezzo stampa, ha avviato verifiche interne per accertare l’effettiva iscrizione all’Albo dei presunti consulenti del lavoro che, si ricorda, è consultabile da tutti sul sito nazionale www.consulentidellavoro.gov.it, oltre che sul sito internet del Consiglio provinciale di appartenenza. Dalle verifiche effettuate, anche dalla Guardia di Finanza, in riferimento all’operazione è emerso quindi esito negativo. Da qui la presa di distanza e la richiesta di rettifica della notizia da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine che, per legge, vigila sull’operato dei professionisti iscritti", dettaglia la nota.