Dalle Fashion week ad Abilmente Autunno il crochet si fa glam

Vicenza, 16 ott. (Labitalia) - Crochet e tricot, grande riscoperta delle Fashion Week milanesi e parigine, saranno protagonisti ad Abilmente Autunno, la grande Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg). L'antica arte di lavorare a maglia sferruzzando con i ferri (in inglese knitting) vedrà impegnate appassionate e creative dal 18 al 21 ottobre in Fiera di Vicenza. Le Fashion week di Milano e Parigi hanno visto sfilare abiti e accessori ravvivati da filati e tessuti dai colori accesi lavorati a maglia e all'uncinetto, ma anche pon pon, ojos de dios, zig zag e fantasiose free form crochet con cui arricchire e personalizzare sneakers, maxi zaini e borse. Abilmente Autunno, l’appuntamento clou dell’autunno creativo, si conferma l’occasione per avvicinarsi e praticare tecniche di tendenza tra cui crochet e tricot, ricamo e cucito creativo, patchwork e quilting. Lavorare a maglia o all’uncinetto, da hobby 'delle nonne' oggi è diventato un 'fashion statement', il passatempo preferito di tante celebrity che amano sferruzzare. Tra le knitter lover Uma Thurman, Meryl Streep, Julia Roberts, Cara Delevingne e Sarah Jessica Parker.

Lavorare a maglia, inoltre, è economico, facile e divertente oltre che un eccellente antistress. Ad Abilmente Autunno decine di corsi, workshop e live show in programma, tra le altre con Emma Fassio, autrice, blogger e stilista seguitissima che spazia dalla maglia al cucito, Luisa De Santi -Crochetdoll, che insegna e utilizza le tecniche d’aguglieria anche come decorazione e vero e proprio strumento d’arte, e Nerina Fubelli - Crazy Crochet, che propone tanti modi di lavorare a maglia facili e fuori dagli schemi.

Abilmente Autunno lancia inoltre un progetto nuovo e innovativo. Per la prima volta in Italia, saranno coinvolte alcune tra le migliori esponenti della moda Do It Yourself in 'Cucito su di te - Dressmaking Lab', spazio laboratorio in cui imparare i segreti, le tecniche e gli stili della moda Diy grazie a decine di corsi, live show e workshop in un'atmosfera stimolante e creativa. 'Cucito su di te - Dressmaking Lab' sarà anche megafono di giovani storie imprenditoriali e vetrina di brand emergenti che uniscono la riscoperta delle tecniche artigianali della tradizione con l’uso di strumenti digitali e il gusto estetico contemporaneo. Il format è sviluppato da Abilmente in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit, e gli sponsor Burda Style, Gutermann, GS Scampoli, Janome, Necchi, Prym, Stof fabrics e The Color Soup.