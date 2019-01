De Luca (Fondazione Studi consulenti lavoro): "Nel 2019 continua alta formazione"

Roma, 11 gen. (Labitalia) - "I progetti di Fondazione studi dei consulenti del lavoro per il 2019 sono in continuità con i percorsi di alta specializzazione che abbiamo avviato in questi anni. Proseguiremo e continueremo a dare alta formazione in pianificazione previdenziale, privacy, sicurezza e aggiungeremo anche la gestione della crisi d'impresa". Lo ha detto il presidente della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, a margine degli Stati Generali dei consulenti del lavoro a Roma.

Secondo De Luca, "le funzioni che possono svolgere i consulenti del lavoro sono tante e farlo in modo specializzato è assolutamente necessario".

"Ci sarà continua evoluzione degli argomenti, della qualità e della modalità di somministrazione della formazione frontale ma naturalmente anche di quella multimediale", ha sottolineato.