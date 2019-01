Design: Donato Medici nuovo Managing Director Naba

Milano, 9 gen. (Labitalia) - Donato Medici è il nuovo Managing Director di Naba-Nuova Accademia Belle Arti, istituto privato di formazione negli ambiti fashion, design, comunicazione visiva e arte, a Milano, il primo ad aver conseguito, nel 1980, il riconoscimento ufficiale del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Donato Medici ha ricoperto, fino ad oggi, la carica di Cfo di Istituto Marangoni, in cui è entrato nel 2006, guidando la società insieme al Ceo Roberto Riccio nel suo percorso di internazionalizzazione e di espansione. Precedentemente, Medici ha lavorato in una realtà multinazionale come Ncr ricoprendo numerosi ruoli finanziari e operativi, fino alla figura di Cfo europeo della divisione Retail. E' attualmente anche membro dell’executive team di Galileo Global Education di cui Naba è entrata a far parte.

Nel nuovo ruolo di Managing Director, Medici avrà la responsabilità di Naba a 360 gradi, dall’area finance a quella didattica, sviluppando e realizzando piani in linea con l’attuale strategia di espansione e futura crescita della scuola e mantenendo sempre aggiornata l’offerta formativa ai bisogni di un settore in continua evoluzione. “Sono molto onorato di ricevere questo prestigioso incarico che ho accettato con entusiasmo e interpretato come una sfida stimolante per continuare ad accrescere gli standard qualitativi già molto elevati e i risultati raggiunti dall’Accademia negli ambiti della moda, del design, dell’arte e della comunicazione visiva. Il mio impegno sarà quello di contribuire nel mio nuovo ruolo positivamente al futuro di Naba", dichiara Donato Medici.