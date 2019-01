Design: Ied, Laura Negrini nuovo direttore sede di Roma

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Laura Negrini è stata nominata direttore di Ied Roma, prendendo il posto di Nerina Di Nunzio. Veronese, classe 1969, dopo la laurea presso l’Istituto universitario di Architettura di Venezia nel 1997, consegue l’abilitazione professionale nello stesso anno. Si forma in seguito come progettista in Olanda, lavorando con la realtà internazionale UNstudio. Sviluppa con l’architetto Michele De Lucchi il progetto per la nuova immagine di Poste Italiane. A Roma fonda nel 2004 lo studio aQarchitetturaquotidiana e successivamente, nel 2015, lo studio Baglivo Negrini Architetti, che svolge attività nel campo della progettazione architettonica, dell’allestimento e del design.

Dal 2001 Negrini ha iniziato a collaborare come docente nella scuola di Design dell’Istituto europeo di design di Roma, di cui poi è stata direttore a partire dal 2009. Nel suo curriculum, tra l'altro, anche esperienze di docenza presso l’Università di Design e Arti di Venezia, l’Università 'La Sapienza' di Roma e la Cornell University di Roma. È poi autrice della monografia Ben Van Berkel (Edilstampa, 2001) e curatrice del numero monografico su UNStudio della rivista 'L’Industria delle Costruzioni'.

Occasione per la presentazione ufficiale di Laura Negrini, in qualità di direttore Ied Roma, sarà Ied Factory 2019: Imponderabilia, che avrà luogo dal 25 febbraio al 1° marzo presso il Macro Asilo e le tre sedi romane dell’Istituto europeo di design. Un evento che si muoverà tra arte e design, aperto alla città e animato da esperienze all’insegna della progettazione trasversale e della messa in gioco della propria identità professionale, da sempre concetti chiave del lavoro e della visione di Negrini, che continuerà a perseguire nell'ambito del suo nuovo incarico.