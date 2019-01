Design: Ied Milano, al via nuovi corsi di formazione avanzata

Milano, 25 gen. (Labitalia) - Partono a febbraio, allo Ied (Istituto europeo di design) di Milano, cinque nuovi Cfa, percorsi di livello executive rivolti ai professionisti che già lavorano e desiderano specializzarsi intercettando i cambiamenti del mercato nell’interior design, nella comunicazione e nel branding, nelle arti visive

Il primo corso, 'Interior styling and trends', si propone di andare oltre la progettazione di uno spazio per progettare un’atmosfera, un mood da sfruttare in chiave di racconto del brand e dei suoi valori. Il secondo, 'Motion graphics for broadcasting' vuole rispondere alla straordinaria diffusione di elementi di grafica nei video tv, on air o on line, e alla necessità di mantenere un'identità visuale coerente nell’applicazione dei video su più piattaforme. Il terzo corso, 'Brand innovation', intende portare e sfruttare il marchio al di fuori del suo normale contesto, per trarre il massimo da esso. Il quarto corso è 'Retail management' e ha l'obiettivo di costruire un’esperienza, un vissuto interattivo, per i clienti del punto vendita, non più focalizzato solo sul prodotto. Il quinto corso si intitola 'Data driven video storytelling' e punta a video racconto personalizzati creati a partire dai big data.

I corsi afferiscono alla Scuola Postgraduate Ied Milano, di cui è coordinatore scientifico Carlo Branzaglia. Accanto a questi cinque nuovi percorsi, proseguono nel 2019 gli altri corsi di alta formazione già attivi lo scorso anno in Ied Milano, compatibili con un percorso professionale o formativo già esistente nell’ambito del delle arti visive, della comunicazione, del design: 'Branded entertainment'; 'Fotografia'; 'Digital content editor'.