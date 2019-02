Digitale: Cuzzilla (4.Manager), 'Connext piazza virtuale per manager e imprese'

Milano, 8 feb. (Labitalia) - "A Connext siamo in una piazza virtuale in cui manager e imprese possono contaminarsi per crescere insieme. Dobbiamo impegnarci affinché le esperienze di successo di imprese che sono diventate più competitive attraverso il ricorso ai manager diventino delle best practices replicabili in tutto il sistema". Lo dichiara il presidente di 4.Manager e Federmanager, Stefano Cuzzilla.

4.Manager ha stretto un accordo con Piccola Industria Confindustria nell’ottica di favorire l’utilizzo di alte competenze da parte delle pmi con l'obiettivo di individuare insieme la strada verso la crescita delle imprese.

"Il binomio imprese-manager è l’ingranaggio capace di rendere più competitivo il sistema produttivo. Nell’ottica di far emergere il valore delle competenze manageriali per la crescita delle imprese l’Associazione 4.Manager, in occasione di Connext, ha dato voce ad alcune testimonianze di successo delle imprese. L’obiettivo è far emergere i benefici in termini di competitività di imprese che si sono avvalse di figure manageriali nei settori della finanza, dell’internazionalizzazione e dell’innovazione", spiega una nota di 4.Manager.