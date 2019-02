Digitale: Fondimpresa, formazione e innovazione a Connext

Milano, 5 feb. (Labitalia) - 'Formare x l’innovazione, innovare x la formazione'. E' questo il titolo del convegno che si svolgerà a Milano, venerdì 8 febbraio, alle 12, nell’ambito di Connext, presso il MiCo. L’evento è organizzato da Fondimpresa, il più importante Fondo interprofessionale per la formazione continua in Italia, costituito da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ed aperto alle aziende di ogni dimensione e settore.

Introdurrà i lavori il direttore generale di Fondimpresa, Elvio Mauri. Seguiranno testimonianze di grandi aziende quali Fca, Tim, Humanitas. Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Amicucci, sociologo e formatore, Raffaele Saccà, direttore area conto formazione e articolazioni territoriali di Fondimpresa, Giulia Ajmone Marsan, innovation economist Sme and entrepreneurship division Ocse, e Salvatore Pirrone, direttore generale Agenzia nazionale politiche attive del lavoro. Concluderà i lavori il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto.

"Si sentiva la necessità - sottolinea Scuotto - di un focus per analizzare dalla prospettiva delle aziende e dalla prospettiva dei Fondi interprofessionali il ruolo della formazione finanziata nella rivoluzione digitale. Una delle sfide che Fondimpresa sta affrontando è quella di accompagnare le aziende aderenti nella digitalizzazione dei processi di apprendimento, favorendone il finanziamento. Abbiamo scelto di approfondire questo tema a Connext in quanto crocevia essenziale per i nuovi driver che guideranno lo sviluppo di ogni azienda di successo nel futuro, primo tra i quali avere cura della crescita del proprio personale guidandolo verso le nuove frontiere professionali dell’era digitale, mettendo l’individuo al centro del progresso".